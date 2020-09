Κόσμος

Ανατροπή στην υπόθεση Ναβάλνι: Δηλητηριάστηκε σε ξενοδοχείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα θεωρία για τον τόπο δηλητηρίασης του Ρώσου αντιφρονούντα προβάλουν οι συνεργάτες του.

Η ομάδα του Αλεξέι Ναβάλνι υποστηρίζει ότι η δηλητηρίαση που λίγο έλειψε να το στοιχίσει τη ζωή, έγινε σε δωμάτιο ξενοδοχείου και όχι στο αεροδρόμιο όπως είχε αρχικά ειπωθεί.

Οι συνεργάτες του Ρώσου αντιφρονούντα δημοσίευσαν και ένα βίντεο από το ξενοδοχείο στο οποίο φαίνεται και ένα μπουκάλι με νερό, μέσω του οποίου καταγγέλλουν ότι έγινε η δηλητηριάση.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του Ναβάλνι στο instagram, φαίνονται οι συνεργάτες του που ερευνούν το δωμάτιο του ξενοδοχείου, την επομένη της δηλητηρίασης.

Συλλέγουν αντικείμενα από το δωμάτιο, μεταξύ των οποίων και τα μπουκάλια με το νερό, λέγοντας ότι σε ανάλυση που έγινε σε γερμανικό εργαστήριο εντοπίστηκε το δηλητήριο Novichok.

Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) επιβεβαίωσε σήμερα ότι έστειλε μέλη του στη Γερμανία για να συνδράμουν τις γερμανικές έρευνες για τη φερόμενη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι με μια απαγορευμένη τοξική ουσία, ανταποκρινόμενος έτσι σε αίτημα του Βερολίνου.

Η Γερμανία έχει ανακοινώσει ότι έχει αποδείξεις ότι ο επικριτής του Κρεμλίνου δηλητηριάσθηκε στις 20 Αυγούστου με τον νευροτοξικό παράγοντα νόβιτσοκ, ο οποίος παρακευάστηκε κατά την σοβιετική περίοδο.

"Η Τεχνική Γραμματεία του ΟΑΧΟ δέχτηκε αίτημα από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας για τεχνική βοήθεια", ανέφερε ανακοίνωση του Οργανισμού, που εδρεύει στη Χάγη.

Ειδικοί από την υπηρεσία "συνέλεξαν βιοιατρικά δείγματα από τον Ναβάλνι για ανάλυση σε καθορισμένα εργαστήρια του ΟΑΧΟ".

Τα αποτελέσματα από αυτές τις εξετάσεις θα δοθούν στην Γερμανία, η οποία μέχρι σήμερα είχε ζητήσει από τον ΟΑΧΟ να κρατήσει μυστικό τον ρόλο του στην υπόθεση.

Το νόβιτσοκ χρησιμοποιήθηκε το 2018 στην υπόθεση της δηλητηρίασης του ρώσου πρώην διπλού κατασκόπου Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του Γιούλια στην αγγλική πόλη Σόλσμπερι. Εξετάσεις που διενήργησε ο ΟΑΧΟ τότε επιβεβαίωσαν την χρήση της εξαιρετικά τοξικής ουσίας.

Μέλη του ΟΑΧΟ συμφώνησαν τον Νοέμβριο 2019 να επεκτείνουν τον κατάλογο του Οργανισμού με τις απαγορευμένες χημικές ουσίες ώστε να περιλαμβάνει και την οικογένεια των νευροτοξικών παραγόντων, στην οποία ανήκει το νόβιτσοκ. Η απαγόρευση αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 7 Ιουνίου του 2020.