Πέτσας: Η δημόσια υγεία δεν μπαίνει σε ζυγαριά - νέα μέτρα αν χρειαστεί

Τι είπε για τις ΜΕΘ και την πορεία της πανδημίας στην χώρα. "Ανορθογραφία" χαρακτήρισε το θέμα με τις μάσκες στα σχολεία. Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία.

"Η απόσυρση του «Ορούτς Ρέιτς» είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Η αποκλιμάκωση όμως στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας αναφερόμενος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι "δεν γίνεται να διακηρύττεις ότι διαβουλεύεσαι και ταυτόχρονα να επιβουλεύεσαι. Ούτε να λες ότι συνομιλείς, την ώρα που συνεχίζεις να απειλείς" και επανέλαβε την θέση που εξέφρασε ο πρωθυπουργός. «Τέλος των προκλήσεων, αρχή των συζητήσεων. Εφόσον λοιπόν η διάθεση αποκλιμάκωσης από πλευράς της Τουρκίας δεν είναι προσχηματική, η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διερευνητικές επαφές για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, από το σημείο που διεκόπησαν τον Μάρτιο του 2016 με υπαιτιότητα της Τουρκίας".

Για την κυβέρνηση η δημόσια υγεία δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας ο κ. Πέτσας είπε ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χώρα μας εξακολουθεί να τα καταφέρνει καλύτερα από τις περισσότερες χώρες στην μάχη απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κατάσταση έχει ως εξής:

«Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, στις 15 Σεπτεμβρίου βρισκόμασταν στην 124η θέση διεθνώς. Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι 3.817, ο εθνικός μέσος όρος είναι 1.319. Δηλαδή 3 φορές μικρότερος από τον διεθνή μέσο όρο.

Σε ό,τι αφορά τους θανάτους, βρισκόμαστε στην 110η θέση διεθνώς. Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος θανάτων ανα εκατομμύριο πληθυσμού είναι 120,6, ο εθνικός μέσος όρος είναι 30. Δηλαδή, 4 φορές μικρότερος.

Αυτή την επιτυχία - όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας - οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε μέχρι να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, που δεν θα είναι άλλη από το εμβόλιο, ή μια τελείως αποτελεσματική θεραπεία.

Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι ορισμένες περιοχές της Πατρίδας μας βρίσκονται ήδη στο πορτοκαλί και οφείλουμε να κινηθούμε πριν ανάψει το κόκκινο". Ο κ. Πέτσας είπε ότι και ανάμεσά στις περιοχές αυτές βρίσκεται και η Περιφέρεια Αττικής που βρίσκεται σήμερα μεταξύ μέτριου και υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η περιφέρεια Αττικής εμφανίζει καθημερινά περίπου 3 κρούσματα στις 100.000 κατοίκους, γεγονός που την κατατάσσει στο μέτριο επίπεδο κινδύνου. Εμφανίζει, όμως, και αυξημένη επιβάρυνση στις κλίνες Μ.Ε.Θ., καθώς 2 στις 3 περίπου είναι κατειλημμένες, γεγονός που την κατατάσσει στο υψηλό κίνδυνο.

"Η επιδείνωση αυτή οδήγησε την Κυβέρνηση στην απόφαση να προχωρήσει - ακούγοντας τις εισηγήσεις των ειδικών - στη λήψη πρόσθετων μέτρων για της Αττική. Χρειάζεται, όμως, να συμπράξουμε όλοι απέναντι στον κοινό εχθρό. Χρειάζεται να τηρούμε τις συστάσεις των ειδικών προκειμένου να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να μην χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Χρειάζεται να δείξουμε υπομονή και επιμονή μέχρι να φτάσουμε στον εμβολιασμό μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι. Το πρόβλημα είναι μπροστά μας, είναι δυναμικό, και εξελίσσεται. Και επηρεάζεται από τη συμπεριφορά μας. Ας φροντίσουμε όλοι, τηρώντας τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, να βάλουμε φρένο στα αυξημένα κρούσματα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες" είπε κ. Πέτσας και προειδοποίησε ότι "αν δεν το κάνουμε, το κοινωνικό και οικονομικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο. Για μας η δημόσια υγεία δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά. Η Κυβέρνηση πήρε και θα παίρνει, κάθε φορά, όποια μέτρα χρειάζονται". Πρόσθεσε πως εάν έχουμε βελτίωση, μπορεί να αποσύρονται τα έκτακτα μέτρα. Εάν έχουμε επιδείνωση, μπορεί - όπως γίνεται τώρα στην Αττική - να εντείνονται.

Ενίσχυση του ΕΣΥ

Ο κ. Πέτσας ανέφερε επίσης ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ήδη, έχουν προσληφθεί πάνω από 6.800 γιατροί και νοσηλευτές με προσωρινές συμβάσεις. Πρόσθεσε ότι πολλοί από αυτούς, θα βρουν μόνιμη θέση στο Σύστημα Υγείας, με επιπλέον μοριοδότηση στους διαγωνισμούς μονίμων θέσεων που θα ξεκινήσουν. "Γιατί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν δίστασαν να μπουν στη μάχη με τον κορονοϊό πρέπει να επιβραβεύονται".

Ο κ. Πέτσας είπε επίσης ότι συνεχίζεται η αύξηση των κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Συγκεκριμένα ανέφερε:

"Σήμερα οι κλίνες στις Μ.Ε.Θ. ανέρχονται σε 930. Από αυτές οι 701 διατίθενται για ασθενείς με άλλα νοσήματα και οι 229 για την νοσηλεία ασθενών με Covid-19. Από αυτές είναι κατειλημμένες οι 86 και κενές οι 143, δηλαδή το ποσοστό πληρότητας είναι 37,5%.

Στα Νοσοκομεία της Αττικής, από το σύνολο των 330 κλινών Μ.Ε.Θ. έχουν διατεθεί 255 για άλλα νοσήματα, και 75 για κορονοϊό. Από αυτές 53 είναι κατειλημμένες και 22 κενές.

Τη στιγμή αυτή, καθώς αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της Αττικής, το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει τον σχεδιασμό για αύξηση των κλινών Μ.Ε.Θ.-Covid, όπως έκανε και στην πρώτη φάση της πανδημίας.

Και για να μειωθεί το ποσοστό πληρότητας, καταρχάς, θα αυξηθεί ο παρονομαστής, δηλαδή ο συνολικός αριθμός των Μ.Ε.Θ.-Covid.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, προστίθενται, μέσα στις επόμενες 7 μέρες, 40 επιπλέον κλίνες Μ.Ε.Θ.-Covid. Πρόκειται για 12 κλίνες στο «Σωτηρία», 12 στο Ασκληπιείο Βούλας, 6 στο «Αττικόν», 4 στα στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αττικής και 6 στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημιουργίας 236 νέων μόνιμων κλινών Μ.Ε.Θ. από τις μεγάλες δωρεές των τελευταίων μηνών. Συγκεκριμένα, 155 υπερσύγχρονες Μ.Ε.Θ. και 19 Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας από την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος θα αρχίσουν να παραδίδονται στο Ε.Σ.Υ. πριν το τέλος του έτους.

Εντός του Οκτωβρίου ολοκληρώνεται και η εμβληματική δωρεά της Βουλής των Ελλήνων για την κατασκευή 50 κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκομείο «Σωτηρία». Έως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται και η παράδοση 8 Μ.Ε.Θ. και 4 Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας από την δωρεά του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, της κας Αγγελικής Φράγκου και της ΙΟΝ Α.Ε.".

Τα σχολεία

"Τα σχολεία άνοιξαν χωρίς τα προβλήματα που κάποιοι προεξοφλούσαν. Χωρίς τις ακρότητες που ίσως κάποιοι προσδοκούσαν" είπε ο κ.Πέτσας και πρόσθεσε ότι η φετινή ιδιαίτερη σχολική χρονιά απαιτεί από όλους υπομονή και επιμονή. Αναφερόμενος στο θέμα με τις μάσκες αναγνώρισε το λάθος το οποίο χαρακτήρισε "ανορθογραφία" και είπε:

"Από την πλευρά της, η Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπήρξε μια ανορθογραφία. Αυτή που αφορούσε το μέγεθος ενός σημαντικού αριθμού από τις μάσκες που διανεμήθηκαν στα παιδιά μας. Τι ακριβώς έγινε, έχει διευκρινιστεί από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Φυσικά, η ευθύνη είναι συλλογική.

Και η ανορθογραφία αυτή διορθώθηκε. Πρώτον, σταμάτησε αμέσως η παραγωγή των μασκών μεγάλου μεγέθους. Και, δεύτερον, οι μάσκες που είχαμε πει ότι θα δοθούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, θα δοθούν κανονικά χωρίς καμία παραπάνω επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο".

Σε ότι αφορά τις οικονομικές εξελίξεις, ο κ. Πέτσας είπε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη αφορούν άμεσα τη μεσαία τάξη, η οποία υπέφερε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερφορολόγησης που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση.

"Με την δέσμη των δώδεκα πρωτοβουλιών που ανακοινώσαμε για την οικονομία, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα δουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 μια αισθητή αύξηση του εισοδήματός τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη μετάβαση της οικονομικής πολιτικής, από την εποχή της λιτότητας και της υπερφορολόγησης, στην εποχή της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος με στόχο την ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας, μέσω της δημιουργίας περισσοτέρων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας" είπε ο κ.Πέτσας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι το γεγονός, ότι το Κράτος ζητούσε από τον κόσμο της εργασίας, εργαζόμενους και εργοδότες, να εισφέρουν πάνω από τις δυνάμεις τους, ήταν ένας από τους λόγους της φυγής στο εξωτερικό, ανθρώπινου δυναμικού με υψηλά προσόντα και δεξιότητες.

"Αποτελεί βασικό άξονα της κυβερνητικής μας πολιτικής, να επιστρέψουν τα επόμενα χρόνια πολλοί από τους Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν, πίσω στην Πατρίδα" σημείωσε και πρόσθεσε:

"Όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, «ανακοινώσαμε μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η οποία είναι καθοριστική για τη μείωση του κόστους εργασίας. Ανακοινώσαμε επίσης κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, η οποία είναι απολύτως κρίσιμη για την ύπαρξη καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, όπως αυτές που ελπίζουμε να προσελκύσουμε, καθώς μιλάμε για μια επιπλέον χρέωση ύψους 10% σε σχέση με τον φόρο που κανονικά θα πλήρωνε κανείς.

Η αντιστροφή του brain-drain έχει να κάνει με τα οικονομικά κίνητρα που προσφέρουμε και με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας".

Για τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Κλείνοντας, την εισαγωγή του ο κ. Πέτσας επέστησε την προσοχή των πολιτών από σήμερα το απόγευμα, καθώς όπως έχει εκτιμήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η χώρα μας θα πληγεί από μεσογειακό κυκλώνα. Ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο για την χώρα μας-όπως είπε- αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα την ένταση, ή την πορεία του.

Ανέφερε ακόμη ότι η Πολιτική Προστασία και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκονται ήδη σε ύψιστη ετοιμότητα και υπάρχει διαρκής ενημέρωση από τους μετεωρολόγους για την κίνηση του φαινομένου προς την Ελλάδα και απηύθυνε έκκληση σε όλους τους πολίτες, να ενημερώνονται για την κατεύθυνση του φαινομένου και τις περιοχές από τις οποίες πιθανό να περάσει, έτσι ώστε να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.

Μόρια

Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης στα θλιβερά γεγονότα στη Μόρια, συνεκτιμώντας όλες τις διαστάσεις του προβλήματος είπε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε ότι έξι από τους υπαίτιους για τα γεγονότα αυτά συνελήφθησαν, ενώ εκατοντάδες ασυνόδευτα προσφυγόπουλα απομακρύνθηκαν άμεσα από το νησί.

Τόνισε ότι μέσα σε λίγες μέρες οργανώθηκε ένα νέο προσωρινό κέντρο υποδοχής, σε έναν διαφορετικό χώρο, με συνθήκες πολύ καλύτερες από εκείνες που επικρατούσαν στη Μόρια. Παρόλα αυτά-όπως είπε- η διαδικασία της μετεγκατάστασης στη νέα δομή γινόταν μετ' εμποδίων καθώς ομάδες μεταναστών, τους υποκινούσαν να μείνουν εκτός δομής υποστηρίζοντας πως έτσι θα φύγουν από τη Λέσβο. Η Κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

"Κυρίως μάλιστα ότι απόφασή της είναι να τηρηθεί σε κάθε περίπτωση η νομιμότητα. Από σήμερα το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Αστυνομίας - με τη συμμετοχή και 70 γυναικών αστυνομικών - με στόχο τη μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών στη νέα δομή στο Καρά Τεπέ. Μέχρι το πρωί είχαν μεταφερθεί περισσότερα από 1.150 άτομα εντός της προσωρινής δομής φιλοξενίας. Στην είσοδο υποβάλλονται σε τεστ κορωνοϊού - από 17 κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ - και ακολουθούνται οι διαδικασίες καταγραφής. Συνεχίζουμε υλοποιώντας το τρίπτυχο που είχαμε θέσει εξαρχής: στέγαση, σίτιση, προστασία" είπε ο κ.Πέτσας.

Απαντήσεις σε δημοσιογράφους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και συγκεκριμένα αν είναι πιθανό να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές με την Τουρκία πριν την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής, ανέφερε ότι υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας σε επίπεδο συμβούλων και αν αυτό είναι εφικτό, θα γίνει. «Προέχει η συνέχεια και η συνέπεια», υπογράμμισε ενώ για το ενδεχόμενο επικοινωνίας ή συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, παρέπεμψε στη σχετική απάντηση του πρωθυπουργού την Κυριακή από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πρέπει να αποτελεί είδηση αυτή η επικοινωνία, αρκεί να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις, να υπάρχει εμπιστοσύνη και να είναι καλά προετοιμασμένη, πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι από τη στιγμή που υπήρξε αποκλιμάκωση με τη μη ανανέωση της NAVTEX, μπορούσαν να αρχίσουν αυτές οι επικοινωνίες σε επίπεδο συμβούλων. «Μένει να φανεί αν τα λόγια θα έχουν συνέχεια και αν ταυτίζονται με τις πράξεις. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι εφικτή η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών από το σημείο που σταμάτησαν το 2016 με ευθύνη της Τουρκίας», συμπλήρωσε ενώ είπε ότι το πλαίσιο εκεί είναι καθορισμένο και αφορά αποκλειστικά στις δύο χώρες.

Ερωτηθείς αν η Ελλάδα υπαναχωρεί στην ενεργοποίηση του καταλόγου των κυρώσεων, απάντησε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση υπαναχώρησης αλλά μια διαδικασία σε εξέλιξη. Σημείωσε ότι ο κατάλογος των κυρώσεων θα τεθεί υπόψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αναμένεται να εγκριθεί. «Το αν θα εφαρμοστούν, θα κριθεί από τη συμπεριφορά της Τουρκίας μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής και μετά. Οποιαδήποτε αναδίπλωση δεν πρέπει να είναι προσχηματική», υπογράμμισε.

Σε ότι αφορά την κατάσταση στη Λέσβο εκτίμησε ότι μέσα στις επόμενες 3-4 ημέρες θα έχει ομαλοποιηθεί και θα έχουν μπει οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στη νέα δομή.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown στην Αττική, ο κ. Πέτσας είπε ότι το δίλημμα οικονομία ή υγεία είναι ψευτοδίλημμα. «Μόνο η αντιμετώπιση με επιτυχία της υγειονομικής κρίσης θα οδηγήσει σε πραγματική ανάσα στην οικονομία. Προσαρμοζόμαστε σε ένα δυναμικό φαινόμενο και παίρνουμε όποιο μέτρο χρειάζεται», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν θεωρεί τις καταλήψεις σε σχολεία υποκινούμενες, απάντησε ότι δεν θα ήθελε να φτάσει εκεί, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι μεγάλη η ευθύνη όλων μας να αποφεύγουμε τους συγχρωτισμούς και οι καταλήψεις θα πρέπει να αποφεύγονται.

Επίσης απηύθυνε έκκληση σε όλους να σεβαστούμε τις οδηγίες του υπουργείου υγείας που αντανακλούν τις συστάσεις των ειδικών.

Αναφερόμενος επιπλέον στις ΜΕΘ, είπε ότι υπάρχει ειδικό σχέδιο από το υπουργείο υγείας σε συνεργασία με την ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για το πώς ασυμπτωματικοί άνθρωποι δεν θα επιβαρύνουν το ΕΣΥ.

Επιπρόσθετα σε ερώτηση σχετικά με την πρόταση του καθηγητή κ. Δερμιτζάκη να σταματήσει η Θεία Κοινωνία ή να γίνεται με κουταλάκι μιας χρήσης, απάντησε πως είναι ευρύτερο οριζόντιο θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει τεθεί από την επιτροπή των ειδικών.

Ειδικά για την Αττική είπε ότι καθημερινά γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων, ότι υπάρχουν οι συναντήσεις σε επίπεδο πρωθυπουργού κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ότι χρειάζεται συνήθως ένας κύκλος μιας εβδομάδας ή δέκα ημέρων. «Σημασία έχει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Με τη συμπεριφορά μας μπορούμε να βάλουμε φρένο στην πανδημία και τα αυξημένα κρούσματα», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ, είπε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή από το 2018 και πως η οποιαδήποτε αλλαγή έχει να κάνει ενδεχομένως με τα εισοδήματα ή την περιουσιακή κατάσταση των καταναλωτών.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Σκόπια, ο Στέλιος Πέτσας απάντησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένο ταξίδι και ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τους κ.κ Ζάεφ και Μπορίσοφ στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο ενώ επανέλαβε ότι στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των δυτικών βαλκανίων, ότι έχουμε προχωρήσει σε αρκετά επίπεδα και στη Βουλή είναι κατατεθειμένες τρεις συμφωνίες που αφορούν τη γειτονική χώρα.

«Πάντα οι προενταξιακές συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ είναι ένα καλό φόρουμ για να ικανοποιούνται τα ελληνικά συμφέροντα. Σε κάθε άνοιγμα και κλείσιμο κεφαλαίων θα αντικατοπτρίζεται η θέση της χώρας μας», πρόσθεσε ενώ δεν έκανε κανένα σχόλιο για την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τα τρία μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. «Είναι δικαίωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σημασία έχει ότι κατατέθηκαν ώστε να λάβουν όλοι γνώση για το τι πράγμα μιλάμε και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της ψηφοφορίας», σημείωσε.

Τέλος για το θέμα της αύξησης της στρατιωτικής θητείας είπε ότι δεν είναι θέμα ταμπού αλλά το ορίζουν η τουρκική προκλητικότητα που έχει ξεπεράσει κάθε όριο το τελευταίο διάστημα και η γήρανση του πληθυσμού