Γερμανός Πρέσβης: Σύντομα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δείξει στην Τουρκία το μαστίγιο

Ο Ερνστ Ράιχελ ενημέρωσε την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τις προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της γερμανικής Προεδρίας.

«Η Γερμανία, κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, μπορεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να απευθυνθεί στην Τουρκία με την απειλή των κυρώσεων αλλά και γενικότερα την επιδείνωση της σχέσης της με την ΕΕ», ανέφερε ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Δρ. Ερνστ Ράιχελ (Ernst Reichel), μιλώντας νωρίτερα στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο κ. Ράιχελ ενημέρωσε την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τις προτεραιότητες και τα γενικότερα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος κατά τη διάρκεια της γερμανικής Προεδρίας.

Ο Γερμανός πρέσβης άνοιξε την ενημέρωση της επιτροπής με αναφορά στις σχέσεις με την Τουρκία. «Ζούμε σε πολύ ταραχώδεις, δύσκολους καιρούς. Το θέμα της σχέσης με την Τουρκία είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη γερμανική προεδρία. Δεν είναι ένα από τα θέματα που έχουμε συμπεριλάβει στην γραπτή εξέταση και παρουσίαση της γερμανικής προεδρίας. Εν τω μεταξύ όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η καγκελάριος και ο υπουργός Εξωτερικών έχουν διεξοδικά αναλύσει το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία. Η καγκελάριος θεωρεί ότι είναι προσωπική της υπόθεση να αποφευχθεί η στρατιωτική σύγκρουση, να υπάρξει αποκλιμάκωση και να υπάρξει ειρηνική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η καγκελάριος έχει σημειώσει, μέχρι τώρα, κάποια επιτυχία. Το ερευνητικό σκάφος Ορούτς Ρέις, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αποσύρθηκε από το Καστελόριζο και, αν τα καταφέρουμε, πολύ σύντομα θα περάσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η έναρξη των αποκαλούμενων διερευνητικών επαφών», εκτίμησε ο κ. Ράιχελ.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέλαβε αυτόν τον δύσκολο ρόλο -διότι έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο. Η Γερμανία, κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, μπορεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να απευθυνθεί στην Τουρκία, με την απειλή των κυρώσεων αλλά και γενικότερα την επιδείνωση της σχέσης της με την ΕΕ. Παράλληλα, η Γερμανία εξακολουθεί να έχει μια πολύ καλή σχέση με την Τουρκία, με την έννοια ότι η Τουρκία τείνει ευήκοον ους σε εμάς, όποτε μιλάμε. Αυτό δεν ισχύει δυστυχώς για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εμείς δεν είμαστε ουδέτεροι όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία και την Ελλάδα. Εμείς στηρίζουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ως εκ τούτου την κριτική που ασκείται στην Ελλάδα έναντι στη Γερμανία δεν την καταλαβαίνω. Σε τελική ανάλυση είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να έχει έναν διαπραγματευτή, ο οποίος τυχαίνει να έχει και την προεδρία στην ΕΕ», είπε επίσης ο Γερμανός Πρέσβης και πρόσθεσε: «Είναι σαφές ότι η Γερμανία έχει αναλάβει έναν περιοριστικό ρόλο. Δεν μπορούμε δηλαδή, με τη μέγιστη δυνατή σκληρότητα να απευθυνθούμε έναντι της Τουρκίας, γιατί αν το πράξουμε αυτό θα καταστρέψουμε τις δυνατότητές μας να διαμεσολαβήσουμε. Σε λίγες ημέρες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διεξάγει μια στρατηγική συζήτηση για την Τουρκία και εκεί θα καθορίσει τη θέση της ΕΕ, ποια κατεύθυνση θα έχουν οι σχέσεις αυτές».

«Σύντομα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δείξει στην Τουρκία το μαστίγιο», ανέφερε κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του ενώπιον της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Δρ. Ernst Reichel.

«Έχουμε να κάνουμε με έναν δύσκολο γείτονα και το πρόβλημα αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο με την Τουρκία, το αντιμετωπίζουμε και με τη Ρωσία. Και αυτή είναι δύσκολος γείτονας. Θα πρέπει να πείσουμε την Τουρκία. Το ερώτημα είναι πώς θα πείσουμε την Τουρκία. Νομίζω ότι η σωστή απάντηση είναι με μαστίγιο και καρότο. Θέλω να το τονίσω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται σύντομα να δείξει το μαστίγιο», είπε ο Ernst Reichel και πρόσθεσε: «Μην ξεχνάτε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν στο Βερολίνο και εκεί ανέφεραν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα έγγραφο επιλογών που θα υποβληθεί την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί θα αναφέρονται όλες οι εναλλακτικές λύσεις και το ενδεχόμενο των κυρώσεων έναντι της Τουρκίας και, ανάλογα με την κατάσταση που θα αντιμετωπίζουμε την επόμενη εβδομάδα σε σχέση με την Τουρκία, τότε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα αποφασίσουν τι θα γίνει».

Ο Γερμανός πρέσβης επικαλέστηκε και την Α. Μέρκελ.

«Και η καγκελάριος, με απόλυτη σαφήνεια, είπε ότι "εμείς ως ΕΕ προφανώς και υποχρεούμεθα να επιδείξουμε αλληλεγγύη έναντι της Ελλάδας". Είπε επίσης "δεν αποκλείεται η επιβολή κυρώσεων, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση". Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι δεν λείπουν οι ξεκάθαρες θέσεις», είπε αλλά δεν παρέλειψε να επισημάνει από την άλλη: «Όμως, αν θέλουμε να πείσουμε την Τουρκία, νομίζω δεν αρκεί η Ευρώπη να περιορίζεται σε απειλές και κυρώσεις, αλλά να προσπαθεί να διεξάγει συζήτηση με έναν τέτοιο γείτονα. Και το λέω αυτό αν και γνωρίζω ότι μια τέτοια θέση, εδώ στην Ελλάδα, ενδέχεται να προκαλέσει κατηγορίες και καταγγελίες. Γι΄αυτό η καγκελάριος είπε, ότι προφανώς και οι σχέσεις με την Τουρκία θα εξελιχθούν ιδιαίτερα αρνητικά, όμως πρέπει να προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε στην Τουρκία και να προσπαθήσουμε να την πείσουμε να αλλάξει στάση, να μην επιδιώκει τη σύγκρουση. Διότι προφανώς, κανέναν στην Ευρώπη δεν συμφέρει το ενδεχόμενο σύγκρουσης».

Καθώς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, τέθηκε στον Γερμανό πρέσβη το ζήτημα της πώλησης όπλων από τη Γερμανία στην Τουρκία, ο δρ Ερνστ Ράιχελ είπε ότι η Γερμανία εφαρμόζει αυστηρά περιοριστικό καθεστώς για την εξαγωγή όπλων σε άλλες χώρες. «Η Γερμανία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πίστευε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την πώληση όπλων σε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία. Όμως επειδή υπάρχουν δυσκολίες με την Τουρκία, εμείς χορηγούμε πολύ λιγότερα όπλα σε σχέση με το παρελθόν», είπε και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολλά όπλα που έχουν δοθεί στην Τουρκία και δεν προέρχονται από την Γερμανία».