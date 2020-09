Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικό βρέφος έξι μηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήδη έχει γίνει και η διαδικασία λήψης δειγμάτων από την οικογένειά του.

Βρέφος ηλικίας μόλις έξι μηνών που διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.



Ήδη έχει γίνει και η διαδικασία λήψης δειγμάτων από την οικογένειά του για να διαπιστωθεί αν στο περιβάλλον του υπάρχουν και άλλα κρούσματα της νόσου Covid-19.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι καλή.

Στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης νοσηλεύονται 10 ασθενείς με κορονοιό.

Οι έξι σε απλές κλίνες, ενώ τέσσερις έχουν διασωληνωθεί.