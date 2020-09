Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θάνατος ασθενούς στην Θράκη

Αυξήθηκε κι άλλο η λίστα των νεκρών στην Ελλάδα, από επιπλοκές του CIVOD-19.

Μια γυναίκα 83 ετών με υποκείμενα νοσήματα είναι το τελευταίο θύμα από την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 322.

Η 83χρονη, με καταγωγή από την Ορεστιάδα, διαγνώστηκε με κορονοϊό και εισήχθη στην κλινική Covid του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στις 12 Σεπτεμβρίου.

Από χθες, οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διασωληνωθεί και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου κατέληξε στις 11:56 το πρωί.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστός ο θάνατος ενός 65χρονου άνδρα στην Αττική.