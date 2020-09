Κοινωνία

Κορονοϊός: Νέο περιστατικό βίας σε σχολείο για τις μάσκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γονέας επιτέθηκε σε διευθύντρια δημοτικού σχολείου. Το χρονικό του νέου περιστατικού.

Νέο περιστατικό βίας αυτή τη φορά σε βάρος διευθύντριας σχολείου σημειώθηκε στο Ηράκλειο, από γονέα που αρνήθηκε να βάλει μάσκα για να εισέλθει στον χώρο του σχολείου.

Όλα έγιναν νωρίς το πρωί σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου εντός των τειχών. Ο γονέας, αλλοδαπής καταγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά εκνευρισμένος μπήκε στον χώρο του σχολείου χωρίς μάσκα παρά τις συστάσεις των εκπαιδευτικών φωνάζοντας «αφήστε με, καλέστε την αστυνομία».

Μάλιστα ο πατέρας έφτασε μέχρι το γραφείο της διευθύντριας και εξοργισμένος εξέφρασε την αντίδρασή του για την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία. Ο πατέρας ζήτησε από τη διευθύντρια να βγάλει τη μάσκα και όταν εκείνη του είπε να συνεχίσουν την κουβέντα έξω από το γραφείο της, με βίαιο τρόπο της έβγαλε τη μάσκα χτυπώντας τη στο πρόσωπο.

Τότε η διευθύντρια του σχολείου, σοκαρισμένη από το περιστατικό, φώναξε τους συναδέλφους της και ο άνδρας έφυγε από το σχολείο. «Είμαι δασκάλα. Βλέπω τον γιο του να κλαίει μετά το περιστατικό και κλαίω κι εγώ» ανέφερε η διευθύντρια του σχολείου.

Πηγή: creta24.gr