Πολιτισμός

Η Βικτόρια Χίσλοπ πολιτογραφήθηκε Ελληνίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ορκίστηκε στο πλαίσιο της τιμητικής πολιτογράφησης της. Τι είπε συγκινημένη η δημοφιλής συγγραφέας, η οπία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, στο Μαξίμου.

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η τιμητική πολιτογράφηση ως Ελληνίδα, της Βικτόριας Χίσλοπ, λίγους μήνες μετά από εκείνη του Τομ Χανκς και της Ρίτα Γουίλσον.

Η ορκωμοσία της πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Την δημοφιλή συγγραφέα όρκισε ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αθανάσιος Μπαλέρμπας. Υποδεχόμενος την κ. Χίσλοπ ο κ. Μπαλέρμπας δήλωσε: «Φτάνουμε στο τελικό στάδιο της τιμητικής πολιτογράφησης της κας Βικτόριας Χίσλοπ. Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος, είχε προγραμματίσει, εδώ και καιρό, αυτήν τη μικρή τελετή σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την προσφορά της κ. Χίσλοπ στον ελληνικό λαό και στις ελληνικές παραδόσεις. Δυστυχώς, λόγοι υγείας, που είναι γνωστοί, τον υποχρεώνουν να μην παραβρίσκεται. Σήμερα, είναι εδώ η κ. Χίσλοπ για να ορκιστεί ως Ελληνίδα πολίτης. Η προσφορά της είναι ιδιαίτερα σημαντική και γνωστή σχεδόν σε όλους».

Ακολούθησε η ορκωμοσία και αμέσως μετά η Βικτόρια Χίσλοπ επεσήμανε πως θα ήθελε να πει λίγα λόγια από καρδιάς. «Είναι, σήμερα, μία πάρα πολύ σημαντική ημέρα, γιατί για πολλά χρόνια έχω αγαπήσει την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι μυστικό, που αγαπάω τους ανθρώπους, το τοπίο, την κουλτούρα, όλα αυτά. Αυτό δεν είναι δύσκολο, να αγαπήσω την Ελλάδα έτσι, αλλά λένε οι άνθρωποι ότι η Ελλάδα είναι κάτι πιο πολύ από αυτό. Το σημαντικό είναι να αγαπήσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα, όχι μόνο την ομορφιά. Κι εγώ, εδώ και πολλά χρόνια, αγαπάω όλη την Ελλάδα και η καρδιά μου είναι εδώ. Στο μέλλον θα συνεχίσω να υποστηρίζω την Ελλάδα, όπως τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη τιμή σήμερα», ανέφερε η συγγραφέας.

Ο κ. Μπαλέρμπας προσέφερε στην Βικτόρια Χίσλοπ εκ μέρους του υπουργού Εσωτερικών μια σύνθεση γλυπτού από το Μουσείο Μπενάκη, ένα μαρμάρινο σύμπλεγμα χεριών, σπάραγμα από τη σκηνή δεξίωσης αττικού επιτύμβιου ανάγλυφου (325-300 π.Χ).

Στην κάρτα του κ. Θεοδωρικάκου που συνόδευε το δώρο, αναγράφονταν τα εξής: «Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά, τιμή και ευγνωμοσύνη το γεγονός της απονομής σε εσάς της ελληνικής ιθαγένειας για όλο τον Ελληνισμό. Χαίρομαι πολύ διότι είμαι σίγουρος ότι πλέον απευθύνομαι επίσημα σε μια πρέσβειρα του Ελληνισμού, παγκόσμια. Έχοντας προσφάτως διαβάσει το βιβλίο σας "Όσοι αγαπιούνται", θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αγαπιέστε πολύ και από πολλούς».

Η κ. Χίσλοπ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της τόσο από το συμβολισμό του δώρου που της προσέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, όσο και από το περιεχόμενο της κάρτας που τη συνόδευε.

Συνάντηση Χίσλοπ - Μητσοτάκη

Την συγγραφέα, η οποία έχει διακριθεί για μυθιστορήματα τα οποία αντλούν τη θεματολογία τους από τη νεότερη ελληνική ιστορία, υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω και για όλη την στήριξη την οποία παρείχες στην Ελλάδα, μέσα από τα γραπτά σου, μέσα από τα λόγια σου, μέσα από την κινητοποίηση ανθρώπων της τέχνης, της επιστήμης, του πολιτισμού, για να στηρίξουν τα ελληνικά δίκαια, ειδικά σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία, αλλά πάνω απ όλα για την αγνή σου αγάπη για την Ελλάδα, η οποία νομίζω ότι αποτυπώνεται σε ό,τι κάνεις και σε ό,τι γράφεις», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Η διεθνούς φήμης συγγραφέας, η οποία πληροφορήθηκε πρόσφατα μέσω τηλεφώνου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την είδηση για την απόκτηση -τιμής ένεκεν- της ελληνικής ιθαγένειας, δώρισε στον Πρωθυπουργό έναν αντίτυπο του τελευταίου βιβλίου της με τίτλο «Όσοι Αγαπιούνται» και συμφώνησε με τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι εδώ και πολύ καιρό αισθανόταν Ελληνίδα.

Η κ. Χίσλοπ τόνισε ότι η ίδια αγαπά πάντα την Ελλάδα. «Αγαπάω την Ελλάδα και με τα προβλήματα, τις δυσκολίες, όχι μόνο την ομορφιά. Αγαπάω τα πάντα», είπε.

«Για εμάς, η διαδικασία της τιμητικής σου πολιτογράφησης είναι ακριβώς μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι Έλληνες στην καρδιά. Και σίγουρα εσύ το αποδεικνύεις και με το παραπάνω», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.