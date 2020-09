Κοινωνία

“Ιανός”: έκτακτα μέτρα σε αυτοκινητόδρομους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζήτησε το Υπ. Μεταφορών από τους παραχωρησιούχους, ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενόψει της εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, έχει ζητήσει με κατεπείγουσα επιστολή από τους παραχωρησιούχους, την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης και την άμεση σύγκλιση του προβλεπόμενου Συντονιστικού Οργάνου.

Επιπροσθέτως, ζητήθηκε να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

Επιφυλακή επιτόπου του έργου όλου του τεχνικού προσωπικού του Παραχωρισιούχου και του Λειτουργού και μέρους του προσωπικού τυχόν υπερεργολάβων

Επιφυλακή επιτόπου του έργου όλου του προσωπικού που είναι αναγκαίο για την αυξημένη λειτουργία των Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας και του Τηλεφωνικού Κέντρου Έκτακτης Ανάγκης

Επιφυλακή επι τόπου του έργου όλου του προσωπικού περιπολίας και Οδικής Βοήθειας

Ετοιμότητα όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Παραχωρησιούχου, του Λειτουργού και των Υπερεργολάβων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρεμβάσεις, όπως αντλητικά συγκροτήματα γερανοφόρα, φορτηγά, φορτωτές κτλ, και διασπορά σε επικίνδυνες θέσεις

Διπλασιασμός των οχημάτων συνεχούς περιπολίας

Διπλασιασμός των οχημάτων οδικής βοήθειας και διασπορά σε επικίνδυνες θέσεις

Εφοδιασμός των οχημάτων περιπολίας με αντλίες, αλυσοπρίονα κλπ και ενίσχυση του προσωπικού περιπολίας με δύο εργατοτεχνίτες ανά όχημα

Συνοδεία κάθε οχήματος περιπολίας με ένα όχημα έργου πχ φορτηγό ή φορτωτή για την εξασφάλιση της λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος

Εξασφάλιση της λειτουργίας του οδοφωτισμού νωρίτερα του προβλεπόμενου χρόνου όπου χρειαστεί

Ετοιμότητα διακοπής ή εκτροπής της κυκλοφορίας εφόσον επισημανθεί πτώση αντικειμένου στο οδόστρωμα

Απαγόρευση συνέχισης πορείας οχημάτων που δεν έχουν επάρκεια καυσίμων ή δεν λειτουργούν οι υαλοκαθαριστήρες

Απαγόρευση συνέχισης πορείας φορτηγών με φορτίο που μπορεί να πέσει στο οδόστρωμα

Απαγόρευση συνέχισης πορείας σε φορτηγά που δεν έχουν φορτίο και παρουσιάζουν μεγάλη επιφάνεια προβολής από τους ανέμους.

Απαγόρευση συνέχισης πορείας σε φορτηγά που έχουν ρυμουλκούμενο όχημα

Απαγόρευση κυκλοφορίας τροχόσπιτων

Ενημέρωση των οδηγών για μικρές ταχύτητες και τήρηση μεγάλων αποστάσεων από τα προπορευόμενα οχήματα. Τονίζεται η ανάγκη να υπάρχει προσωπικό ενημέρωσης και ελέγχου στις πύλες που η διέλευση των οχημάτων γίνεται με πομποδέκτη

Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ Παραχωρήσεων για έγκαιρη ενημέρωση για την κατάσταση και ενδεχόμενη συνδρομή σε μείζονα συμβάντα

Εξασφάλιση ότι οι αντλίες θα μπορούν να δουλέψουν σε περίπτωση βροχόπτωσης

Άμεση τελική επιθεώρηση και καθαρισμός των σχαρών και φρεατίων

Καθαρισμός των σχαρών και κατά την διάρκεια της βροχόπτωσης

Άμεση άρση όλων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν γίνει για εργασίες συντήρησης.

Ολυμπία Οδός: Μέτρα πρόληψης για τους οδηγούς ενόψει της κακοκαιρίας Ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται τις επόμενες μέρες και στην Πελοπόννησο, η "Ολυμπία Οδός" εξέδωσε ανακοίνωση με τα μέτρα πρόληψης για τους οδηγούς. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η "Ολυμπία Οδός", έχει θέσει τον επιχειρησιακό μηχανισμό της σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ υπενθυμίζει στους οδηγούς που προτίθενται να ταξιδέψουν το επόμενο διάστημα μερικά σημαντικά προληπτικά μέτρα ασφαλούς μετακίνησης. Πριν από το ταξίδι Συμβουλευτείτε το δελτίο πρόγνωσης καιρού, ενημερωθείτε για τις συνθήκες στο οδικό δίκτυο και αποφύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων. Αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, μην ταξιδέψετε.

Μην ξεκινάτε χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες και εάν δεν είστε απόλυτα σίγουροι ότι ξέρετε να τις τοποθετήσετε. Ένα ζευγάρι αδιάβροχα λεπτά γάντια είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση.

Προτιμήστε να ταξιδέψετε πρωινές ώρες.

Βεβαιωθείτε ότι το καλοριφέρ & το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου λειτουργούν σωστά και ότι έχετε μαζί τρίγωνο ασφαλείας και ανακλαστικό γιλέκο.

Γεμίστε το ντεπόζιτο με καύσιμα και το δοχείο αποθήκευσης νερού για τον καθαρισμό των τζαμιών με αντιπηκτικό υγρό. Οδηγώντας στο χιόνι Μην πατάτε δυνατά το γκάζι και αποφεύγετε τις απότομες αυξομειώσεις ταχύτητας.

Οδηγείτε ήρεμα, χωρίς βιασύνη, με χαμηλή ταχύτητα και απαλές κινήσεις του τιμονιού.

Επιβραδύνετε, κατεβάζοντας σταδιακά τις ταχύτητες και αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το πεντάλ του φρένου.

Διευκολύνετε το έργο των εκχιονιστικών κρατώντας αποστάσεις. Μην τα προσπερνάτε και μην τους φράσσετε τον δρόμο.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της Τροχαίας και του αρμόδιου προσωπικού της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου. Τοποθέτηση αλυσίδων Εάν η Τροχαία διατάξει την υποχρεωτική χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων, σταματήστε στο πλησιέστερο parking ή Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) του αυτοκινητόδρομου, προκειμένου να τις τοποθετήσετε. Μην ξεχνάτε ότι οι αλυσίδες:

Τοποθετούνται πάντα στους κινητήριους τροχούς και στα οχήματα με μόνιμη τετρακίνηση τοποθετούνται στους μπροστινούς τροχούς.

Είναι σωστά τοποθετημένες όταν δείχνουν και είναι τεντωμένες.

Η ταχύτητα με αλυσίδες σε χιονισμένο οδόστρωμα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40χλμ./ώρα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε το 1025.