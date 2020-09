Υγεία - Περιβάλλον

Δασκάλα με κορονοϊό στην Δάφνη

Ανησυχία σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Ποιά μέτρα λαμβάνονται στο σχολείο.

(εικόνα αρχείου)

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού:

"χθες αργά το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 σε δασκάλα του 7ο Δημοτικού Σχολείου Δάφνης.

Αμέσως κινητοποιήθηκε η Πολιτική Προστασία του Δήμου και όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Ο Δήμος προέβη σε απολύμανση όλου του σχολικού συγκροτήματος και εφάρμοσε όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Το τμήμα της συγκεκριμένης δασκάλας θα παραμείνει κλειστό για δεκατέσσερις (14) ημέρες.

Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για περαιτέρω ενέργειές".