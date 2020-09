Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Ανησυχητικό το επίπεδο μετάδοσης του κορονοϊού στην Ευρώπη

Νέο “καμπανάκι” από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει στην Ευρώπη το επίπεδο μετάδοσης του νέου κορονοϊού, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), εκφράζοντας ανησυχία για τις συντομεύσεις της καραντίνας που αποφασίσθηκαν ή βρίσκονται υπό εξέταση σε διάφορες χώρες, όπως η Γαλλία.

«Οι αριθμοί του Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να χρησιμεύσουν ως συναγερμός για όλους εμάς» σε όλη την Ευρώπη, όπου ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι πλέον μεγαλύτερος εκείνων που είχαν καταγραφεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δήλωσε από την Κοπεγχάγη ο αρμόδιος για την Ευρώπη διευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε.

Ο εν λόγω οργανισμός του ΟΗΕ απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να συστήσει καραντίνα μικρότερη των 14 ημερών για όσους έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό.

«Η σύστασή μας για καραντίνα 14 ημερών βασίσθηκε σ' αυτά που γνωρίζουμε για την περίοδο επώασης και την περίοδο μετάδοσης της νόσου, δεν θα την αλλάζαμε παρά μόνο στη βάση μιας αλλαγής αυτών που γνωρίζουμε από την επιστήμη, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα», επέμεινε η Κάθριν Σμόλγουντ, υπεύθυνη για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον κλάδο του ΠΟΥ που είναι αρμόδιος για την Ευρώπη.

Στη Γαλλία, η διάρκεια της απομόνωσης μειώθηκε στις επτά ημέρες σε περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Είναι δέκα ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Κροατία, εξετάζουν αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο να την μειώσουν.

«Όταν γνωρίζουμε τον τεράστιο αντίκτυπο στο άτομο και την κοινωνία που μπορεί να έχει μια μείωση, ακόμη και ελάχιστη, της διάρκειας της καραντίνας (...), ενθαρρύνω τις χώρες της περιοχής να ακολουθήσουν μια κανονική επιστημονική διαδικασία με τους ειδικούς τους και να διερευνήσουν τις ασφαλείς επιλογές μείωσης», επέμεινε ο Κλούγκε.