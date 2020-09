Κόσμος

Γκουτέρες για Κυπριακό: πότε θα ξεκινήσει και πάλι ο διάλογος

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, εστίασε στη σημασία της ανάπτυξης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της αποφυγής μονομερών ενεργειών.

Τη σημασία της ανάπτυξης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της αποφυγής μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη μελλοντική επιτυχία των διαπραγματεύσεων του κυπριακού, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε με την ευκαιρία την έναρξης της 75ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Απαντώντας σε ερώτηση με δεδομένη την αναφορά στην έκθεσή του για ανάγκη δημιουργίας κλίματος υποβοηθητικού στις διαπραγματεύσεις, τι αναμένει από τις δύο κοινότητες, τις εγγυήτριες δυνάμεις κι άλλους πρωταγωνιστές, ο ΓΓ ανέφερε ότι υπάρχει ομοφωνία να περιμένουμε για τις «εκλογές» στη βόρειο Κύπρο – όπως αποκάλεσε τα κατεχόμενα – πριν προχωρήσουμε με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που οραματιζόμαστε.

«Μόλις πραγματοποιηθούν, είναι η πρόθεσή μου να συγκαλέσω ξανά τους πέντε βασικούς εταίρους – τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις δύο κοινότητες – και επίσης να ξαναρχίσω τον διάλογο με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, σε συνέχεια του δείπνου που οργάνωσα στο Βερολίνο, πριν από λίγους μήνες».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξέφρασε την βαθιά του πεποίθηση ότι στο μεταξύ είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη μελλοντική επιτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων.

«Και είμαι απόλυτα δεσμευμένος, ότι μόλις δημιουργηθεί η ευκαιρία – όπως είπα υπάρχει συναίνεση για να περιμένουμε τις εκλογές στη βόρεια Κύπρο – είμαι απόλυτα δεσμευμένος στην αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας», κατέληξε.