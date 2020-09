Υγεία - Περιβάλλον

Κορoνοϊός: “Έσβησε” κι άλλος ασθενής στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνεται η μακάβρια λίστα της πανδημίας στην χώρα μας. 324 οι νεκροί στη χώρα.

Ένας ακόμη θάνατος από κορoνοιό καταγράφηκε σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 324.

Τελευταίο θύμα της πανδημίας στην χώρα μας, ένας άνδρας 81 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν σε ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Σήμερα, κατέληξαν ένας 86χρονος που νοσηλευόταν στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, που σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από υποκείμενα νοσήματα, αλλά και μία 83χρονη με καταγωγή από την Ορεστιάδα, η οποία διαγνώστηκε με κορονοϊό και εισήχθη στην κλινική Covid του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στις 12 Σεπτεμβρίου.