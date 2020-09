Πολιτική

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εγκαλεί την Τουρκία για παράνομες ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο

Στο σχετικό ψήφισμα οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς Ελλάδα και Κύπρο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί με ψήφισμά του την Τουρκία «να τερματίσει αμέσως κάθε περαιτέρω παράνομη έρευνα και γεώτρηση στην Ανατολική Μεσόγειο, να απέχει από παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των ελληνικών και κυπριακών χωρικών υδάτων και να σταματήσει την εθνικιστική πολεμοκάπηλη ρητορική».

Στο ψήφισμα που υπερψηφίστηκε με 601 ψήφους υπέρ, 57 κατά και 36 αποχές, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επίσης «την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και την Κύπρο, ενόψει της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24-25 Σεπτεμβρίου για την επικίνδυνη κλιμάκωση και το ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Βιώσιμη επίλυση μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω διαλόγου, διπλωματίας και διαπραγματεύσεων, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και ειδικά την Τουρκία, να δεσμευτούν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης μέσω της απόσυρσης των δυνάμεών τους από την περιοχή. Χαιρετίζουν την απόφαση της Τουρκίας να αποσύρει το σεισμογραφικό σκάφος της από την περιοχή στις 12 Σεπτεμβρίου, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα για την άμβλυνση των εντάσεων, καταδικάζοντας ωστόσο την απόφαση για την παράταση της αποστολής άλλου ερευνητικού πλοίου.

Το κοινοβούλιο εκφράζει επίσης σοβαρές ανησυχίες για την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, οι οποίες επηρεάζονται, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα από τη δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και τη διάβρωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Η Τουρκία αλλά και τα κράτη-μέλη καλούνται επίσης, σύμφωνα με το ψήφισμα, να στηρίξουν το διάλογο στη Λιβύη και να τηρήσουν το εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας τη λύπη των ευρωβουλευτών για τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η τρέχουσα εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και άλλες δράσεις στη Μεσόγειο στη σταθερότητα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας.

Εμμένοντας στην άποψη ότι περαιτέρω κυρώσεις μπορούν να αποφευχθούν μόνο μέσω του διαλόγου, οι ευρωβουλευτές καλούν το Συμβούλιο να είναι έτοιμο να καταρτίσει κατάλογο περαιτέρω περιοριστικών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να είναι να είναι τομεακά και στοχευμένα και να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τουρκικό λαό ή στους πρόσφυγες που διαμένουν στην Τουρκία.