Κακοκαιρία “Ιανός”: Μήνυμα από το 112 για τον μεσογειακό κυκλώνα

Η προειδοποίηση που έφτασε στα κινητά των πολιτών για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τη στιγμή που η κακοκαιρία «Ιανός» αρχίζει να κυκλώνει τα νησιά του Ιουνίου, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη εγρήγορση και το 112 στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της Κεφαλονιάς.

«Προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου. Αποφύγετε τα υπόγεια, ημιυπόγεια και σημεία που μπορεί να πλημμυρίσουν. Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμοι. Παρακολουθείτε ΜΜΕ», αναφέρει το μήνυμα του 112, σχετικά με την κακοκαιρία «Ιανός».