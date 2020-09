Κοινωνία

Κορονοϊός: Εντοπίστηκε κρούσμα σε σχολείο της Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κορονοϊός εξαπλώνεται και τα κρούσματα στα σχολεία αυξάνονται, προκαλώντας ανησυχία.

Εκπαιδευτικός σε δημοτικό σχολείο στην Γλυφάδα βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα να κλείσει για 14 ημέρες το τμήμα στο οποίο δίδασκε.

Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου:

«Εκπαιδευτικός στο 9ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας διαγνώστηκε σήμερα με κορονοϊό.

Προχωράμε αμέσως σε απολύμανση του σχολείου (θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το βράδυ) και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εφαρμόζεται από την διεύθυνση του σχολείου το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η αρμοδιότητα για το κλείσιμο ή μή του τμήματος ή του σχολείου ανήκει στα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΔΥ.

Ως εκ τούτου, με απόφαση των αρμοδίων αρχών, από αύριο και για τις επόμενες 14 ημέρες το τμήμα που διδάσκει η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός δεν θα λειτουργήσει.

Ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση στην εκπαιδευτικό.

Για μία ακόμη φορά επαναλαμβάνουμε την έκκληση να τηρούμε τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών.

Η δημοτική μας αρχή παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών».