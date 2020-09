Κοινωνία

“Ιανός”: έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής για την κακοκαιρία

«Η Περιφέρεια βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και διαρκή επαγρύπνηση για την καλύτερη θωράκιση της Αττικής και των πολιτών», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε με τους αντιπεριφερειάρχες και τα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας όλων των ενοτήτων για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας «Ιανός».

Από την πρώτη στιγμή που η ΕΜΥ ενημέρωσε την Περιφέρεια Αττικής για την εκδήλωση έκτακτων καιρικών φαινομένων, ο κ. Πατούλης έδωσε σαφείς οδηγίες προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκειμένου να εντατικοποιήσουν τα μέτρα πρόληψης, με έμφαση σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, με στόχο την καλύτερη θωράκιση της Αττικής και των πολιτών.

Σε πλήρη ετοιμότητα έχει τεθεί ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής, με εντολή του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας.

Ειδικότερα από εχθές το πρωί:

-Εντατικοποιήθηκαν οι αυτοψίες και οι καθαρισμοί σε όλα τα ρέματα της Αττικής.

Σήμερα το πρωί εστάλει κατεπείγον έγγραφο προς όλους τους Δήμους της Αττικής, με το οποίο τους καλεί να μεριμνήσουν για τον άμεσο καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής για το οδικό δίκτυο της αρμοδιότητα τους καθώς και για την σήμανση και φύλαξη των Ιρλανδικών Διαβάσεων.

-Σε ρέματα και περιοχές υψηλής επικινδυνότητας βρίσκονται χωματουργικά μηχανήματα και σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ αντλίες απάντλησης υδάτων.

- στην έκτακτη Σύσκεψη που συγκάλεσε σήμερα ο περιφερειάρχης με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη, την εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο τεχνικών έργων Ε. Κοσμίδη και του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αλ. Καλογερόπουλου, έδωσε σαφείς εντολές να τεθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Αττικής σε πλήρη ετοιμότητα και για περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων και καθαρισμών σε ρέματα υψηλής επικινδυνότητας. Σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, η Περιφέρεια παρακολουθεί την εξέλιξη της κακοκαιρίας και αν απαιτηθεί, θα προβεί σε προληπτικά μέτρα, τα οποία θα ανακοινωθούν.

"Εντείνουμε τα προληπτικά μέτρα, βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και θα παρέμβουμε όπου χρειαστεί προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανένας συμπολίτης μας" τόνισε ο κ. Πατούλης.

Συστάσεις της Περιφέρειας Αττικής προς τους πολίτες

Η περιφέρεια Αττικής συστήνει σε όλους τους πολίτες παρακάτω μέτρα για την καλύτερη προστασία τους:

- Περιορισμός άσκοπων μετακινήσεων.

-Να μην διασχίζουν για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρήσει, πεζοί ή με όχημα αλλά

-Να μην διέρχονται κάτω από μεγάλα δένδρα και πινακίδες καθ’ όλη τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

-Να αποφεύγουν διαμονή σε υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους κυρίως σε περιοχές που έχουν πλημμυρήσει στο παρελθόν ή βρίσκονται κοντά σε ποταμούς, χείμαρρους ή ακτές.

Νωρίτερα ο περιφερειάρχης Αττικής συμμετείχε μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη και τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ν. Σταθόπουλο σε ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων πολιτικών φορέων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υφ. Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιά, με αφορμή την επικείμενη κακοκαιρία.