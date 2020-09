Πολιτική

Εκπρόσωπος Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: ενθαρρύνουμε τον διάλογο Ελλάδας - Τουρκίας

Του Θανάση Τσίτσα

Την επανέναρξη του διαλόγου – χωρίς να αναφέρεται στις προϋποθέσεις που θέτει η Αθήνα - υποστηρίζουν οι ΗΠΑ και ενθαρρύνουν Ελλάδα και Τουρκία να συζητήσουν για μια διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία στην περιοχή.

Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 να διευκρινιστεί τι εννοεί ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, όταν σε δήλωση του στις 14 Σεπτεμβρίου σε γαλλικό ΜΜΕ ανέφερε ότι «πρέπει να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα παντού και να γίνεται προσφυγή σε διπλωματικά και όχι στρατιωτικά μέσα» ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε.

“Η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Υποστηρίζουμε σθεναρά τον διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ενθαρρύνουμε τα μέρη να ξαναρχίσουν να συζητούν αυτά τα θέματα”.