Κορονοϊος - Μηταράκης: τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων στους πρόσφυγες του Καρά Τεπέ

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε ότι θα αποζημιωθούν όλες οι παρόδιες επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές αυτές τις μέρες λόγω της κατάστασης.

«Περισσότεροι από 5.000 αιτούντες άσυλο βρίσκονται πλέον στη νέα προσωρινή δομή φιλοξενίας στη Λέσβο» ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης με δήλωση του ο υπουργός μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Ανακοίνωσε επίσης ότι «το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα προβεί σε αποζημιώσεις των παρόδιων επιχειρήσεων που όλες αυτές τις μέρες παρέμειναν κλειστές».

Αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκέντρωσης όσων φυγάδων από τον καμένο καταυλισμό της Μόριας διαμένουν στο δρόμο ο κ. Μηταράκης σημείωσε πως «προτεραιότητά μας ήταν να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες στέγασης, σίτισης, παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας 12.000 αστέγων, κι όλα αυτά να τα καταφέρουμε σε λίγες μέρες. Προχωράμε με ομαλότητα στην ολοκλήρωση εγκατάστασης όλων σε αυτή την προσωρινή δομή. Είναι θέμα λίγων ημερών να μπουν όλοι μέσα και εντός των επόμενων ημερών θα ανοίξει και ο δρόμος».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου χαρακτήρισε επίσης «πολύ σημαντικό το ρόλο του ελέγχου των εισερχομένων στη νέα δομή για κορονοϊό». Όπως είπε «έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής 135 άτομα θετικά στον κορονοϊό, τα οποία έχουν μεταφερθεί σε ξεχωριστή δομή καραντίνας».

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα ο κ. Μηταράκης επανέλαβε ότι «όπως είπαμε πρόσφατα και κατά την επίσκεψη του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η χώρα μας, τα νησιά του Αιγαίου σήκωσαν ένα πολύ μεγάλο βάρος, στα πέντε χρόνια της μεταναστευτικής κρίσης. Χρειάζεται πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει πιο συγκεκριμένα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Γιατί δεν γίνεται πέντε νησιά να σηκώνουν όλο το βάρος των ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Και συμπλήρωσε, «Βέβαια η κυβέρνηση φέτος εφαρμόζει μια διαφορετική μεταναστευτική πολιτική: με ισχυρή φύλαξη συνόρων, αποσυμφόρηση των νησιών, με επιτάχυνση των διαδικασιών αιτημάτων ασύλου. Παρόλ' αυτά η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι και τώρα απαραίτητη».

Τέλος, επιβεβαιώνοντας τα όσα δήλωσε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο κ. Μηταράκης είπε πως μέχρι το Πάσχα θα έχουν αναχωρήσει από τη Λέσβο όλοι όσοι σήμερα βρίσκονται στο νησί. «Μέσα σε οκτώ μήνες μεταφέρθηκαν 14.000 άτομα από τη Λέσβο. Συνεχίζοντας με αυτό το ρυθμό και με αποφασιστικότητα την έκδοση των αιτημάτων ασύλου, μπορούμε σε οκτώ μήνες από σήμερα, να έχουμε ολοκληρώσει τη μεταφορά όλων όσοι βρίσκονται σήμερα στο νησί».