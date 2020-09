Πολιτική

Μητσοτάκης: Επενδύστε στο μέλλον της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωταρχικός στόχος μας η προστασία της υγείας των πολιτών, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, απευθύνοντας χαιρετισμό στο 15ο ετήσιο Greek Roadshow. Οι 4 πρωτοβουλίες για οικονομική ανάκαμψη. Τι είπε για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα.

Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα θα είναι μεταξύ των χωρών που θα αντλήσουν παγκόσμια επενδυτικά κεφάλαια μετά την πανδημία, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνοντας χαιρετισμό στο 15ο ετήσιο Greek Roadshow που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως προφανώς μια παγκόσμια πανδημία «δεν συγκαταλεγόταν στα σχέδιά μας όταν αναλάβαμε την εξουσία» αλλά, τόνισε, η αξιοπιστία κερδίζεται σε δύσκολους καιρούς, όχι σε εύκολους. «Είναι ισχυρή πεποίθησή μου, ότι τα παγκόσμια επενδυτικά κεφάλαια και το ταλέντο, εν τέλει, θα κατευθυνθούν στις χώρες που αντιμετωπίζουν καλύτερα την πανδημία. Και είμαι πεπεισμένος ότι η Ελλάδα θα είναι μία από αυτές. Τον Μάρτιο η Ελλάδα θα γιορτάσει τη συμπλήρωση 200 ετών από τον πόλεμο για την ανεξαρτησία της. Τότε θα θέλω να μπορώ να κοιτάξω πίσω με υπερηφάνεια για το πώς η χώρα μου αντιμετώπισε αυτό το συμμετρικό παγκόσμιο σοκ. Παρακαλώ συμμεριστείτε το κι επενδύστε στο μέλλον της Ελλάδας», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι η προστασία της υγείας των πολιτών και πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατατάσσεται στην 111η θέση στον αριθμό των θανάτων σε αναλογία με τον πληθυσμό.

Ο Μητσοτάκης για το δεύτερο κύμα κορονοϊού

Μίλησε επίσης για ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού και ανέφερε ότι η κυβέρνηση έλαβε πρόσθετα μέτρα, εντείνοντας τους περιορισμούς, όπου χρειαζόταν.

«Έως τώρα η πορεία μας είναι καλύτερη από ό,τι σε άλλες χώρες. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, καθώς στρέφουμε το βλέμμα προς την άνοιξη, οπότε περιμένουμε την κυκλοφορία ενός εμβολίου που θα μας παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα και προβλεψιμότητα», συμπλήρωσε, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δράσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων. «Το Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη, στην ετήσια ομιλία του πρωθυπουργού προς τους πολίτες, έκανα μία διακριτική, πλην όμως σημαντική μετατόπιση στις οικονομικές πολιτικές μας. Φυσικά θα συνεχίσουμε να παρέχουμε επιχειρηματικά δάνεια, όπου είναι αναγκαίο και να προστατεύουμε θέσεις εργασίας μέσω μέτρων προστασίας και άλλες παρόμοιες λύσεις. Ωστόσο, πλέον κινούμαστε πέρα από την προστασία, προς περισσότερο αναπτυξιακή κατεύθυνση», συνέχισε και επανέλαβε τις τέσσερις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Τη μείωση κατά 7,5% των ασφαλιστικών εισφορών, την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης, τη διεύρυνση του μέτρου των υπεραποσβέσεων και την κάλυψη από την κυβέρνηση των ασφαλιστικών εισφορών για έξι μήνες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

«Παράλληλα, προωθούμε επιθετικά την μεταρρυθμιστική ατζέντα μας. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας έχει δοθεί στη δημοσιότητα, και προβλέπει για πρώτη φορά ένα ενιαίο πλαίσιο για την αναδιάρθρωση και την κήρυξη σε πτώχευση λόγω χρεών, φυσικών ή νομικών προσώπων. Συνιστά επανάσταση για την Ελλάδα, τίποτα λιγότερο, απλοποιώντας και επιταχύνοντας διαδικασίες, προστατεύοντας τα δικαιώματα πιστωτών ενώ ταυτόχρονα, καθαρίζει το τοπίο από τις αποκαλούμενες “επιχειρήσεις-ζόμπι” και βοηθά στην σημαντική ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος της χώρας», πρόσθεσε, ενώ είπε πως το φθινόπωρο αναμένεται η δημοπρασία για το φάσμα 5G και η λειτουργία του κρατικού ταμείου που δημιουργείται για να υποστηρίξει υπηρεσίες 5G.

Η ψηφιοποίηση του κράτους

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην προσπάθεια για ψηφιοποίηση του κράτους και στη νομοθέτηση του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ στον ενεργειακό τομέα είπε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Ηρακλής» στον χρηματοπιστωτικό τομέα. «Αναμένουμε τη συμμετοχή και των τεσσάρων τραπεζών έως το τέλος του 2020 και το πρόγραμμα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μισό, κινείται εντός στόχων», επισήμανε, ενώ για το ασφαλιστικό μίλησε για τη μετάβαση στην επικουρική σύνταξη, από ένα σύστημα καθορισμένων παροχών προς ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που θα βασίζεται στις εισφορές κάθε ασφαλισμένου.

«Το καλοκαίρι ολοκληρώσαμε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Ανάκαμψης, 750 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει περίπου 32 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 17% του ελληνικού ΑΕΠ, σε βάθος εξαετίας. Ειδικές ομάδες εργάζονται σκληρά αυτή την περίοδο, για την κατάρτιση του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου μας. Οι προτεραιότητές μας είναι: οι πράσινες, ψηφιακές, ιδιωτικές επενδύσεις και ο οικονομικός μετασχηματισμός, η απασχόληση, οι δεξιότητες και οι υποδομές. Το σχέδιο περιλαμβάνει τόσο μεταρρυθμίσεις όσο και επενδύσεις και βασίζεται σε οικονομικές αρχές που αποτυπώνονται σε μια έκθεση που ζητήσαμε από μία ομάδα υπό τον Χριστόφορο Πισσαρίδη, τον κάτοχο βραβείου Νόμπελ», είπε ο πρωθυπουργός.

Επιπρόσθετα, υπενθύμισε ότι πριν την κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός, η Ελλάδα βρισκόταν σε τροχιά ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και τα δεδομένα στο πρώτο μισό του έτους δείχνουν ότι εκείνοι που έσπευσαν να ανακατατάξουν την Ελλάδα στις χαμηλότερες θέσεις των οικονομικών προβλέψεών τους ήταν βιαστικοί με λανθασμένες εκτιμήσεις.