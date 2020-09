Κοινωνία

“Ιανός” - Συνολάκης στον ΑΝΤ1: να μείνουν εκτός σπιτιού όσοι μένουν σε υπόγεια και ισόγεια (βίντεο)

Έκκληση στους κατοίκους παράκτιων περιοχών, ώστε να μην εγκλωβιστούν στις εστίες τους από τυχόν έντονα φαινόμενα, απευθύνει ο Καθ. Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών.