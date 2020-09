Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ιανός” – Λαγουβάρδος στον ΑΝΤ1: άνεμοι έως 130 χλμ και βροχή όση σε έναν χρόνο (βίντεο)

Ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών αναφέρεται στην ένταση του φαινομένου και την εξέλιξη του ανά περιοχή.