Κακοκαιρία “Ιανός”: Νέα έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε ο Χαρδαλιάς

Νέες ανακοινώσεις έκανε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας για την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα στην Ελλάδα.

Νέες ανακοινώσεις έκανε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς για την πορεία της κακοκαιρίας με την ονομασία "Ιανός" στην Ελλάδα. Ήδη 8 περιοχές της χώρας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής ανάγκης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι εξής περιοχές: Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη όπως δήλωσε νωρίτερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως πρόκειται για μια δύσκολη κατάσταση και κάλεσε τον κόσμο να είναι προσεκτικός.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε ότι «ενεργοποιούμε όλο τον μηχανισμό για να συνδράμουμε στα θέματα διαχείρισης του κινδύνου που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ώρες».

Ενημέρωσε επίσης πως απαγορεύεται, από σήμερα 9 το βράδυ, για 24 ώρες, η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, οχημάτων με τρέιλερ και λεωφορείων κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου στους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Μεσσηνίας. Επισήμανε πως θα παραμείνει ανοικτή η Ολυμπία Οδός μέχρι να επαναξιολογηθεί αύριο το μεσημέρι.