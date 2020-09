Τεχνολογία - Επιστήμη

Στον ΚΟΚ ρυθμίσεις για ηλεκτρικά πατίνια, rollers και skate boards

Το σχέδιο νόμου για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και τη Μικροκινητικότητα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας για την έγκρισή του.

Προ των πυλών είναι το κανονιστικό πλαίσιο για την αγορά, την ασφάλεια και τη χρήση στις πόλεις, όλων των μικροοχημάτων, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το σχέδιο νόμου για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και τη Μικροκινητικότητα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας για την έγκρισή του και αναμένεται να τεθεί τις επόμενες ημέρες σε διαβούλευση.

Πιο συγκεκριμένα, με το εν λόγω σχέδιο νόμου, θα τεθούν κανόνες κυκλοφορίας για τα ηλεκτρικά πατίνια (e-scooters), αυτό-εξισορροπούμενα οχήματα (όπως Segway), τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skate boards), τα οποία περιγράφονται με τον ενιαίο όρο ΕΠΗΟ, δηλαδή ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκινούμενα Οχήματα.

Ενδεικτικά προβλέπεται:

- σε οδούς και χώρους που εφαρμόζεται ο ΚΟΚ τα οχήματα αυτά που αναπτύσσουν μικρή ταχύτητα (έως 6 χλμ/ώρα) παραπλήσια δηλαδή με την ταχύτητα του πεζού, επιτρέπεται να κυκλοφορούν όπου και όπως κυκλοφορούν οι πεζοί. Τα Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) που αναπτύσσουν ταχύτητα έως 25 χλμ/ώρα λογίζονται ως ποδήλατα και κυκλοφορούν όπου επιτρέπονται τα ποδήλατα,

- απαγορεύεται για λόγους οδικής ασφάλειας η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών σε οδούς όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες (άνω των 50 χλμ/ώρα),

- καθορίζεται στο ήμισυ το επιβαλλόμενο πρόστιμο για παράνομη στάθμευση των ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών,

- δίδεται η δυνατότητα στους δήμους να λαμβάνουν μέτρα ρύθμισης ή περιορισμού της κυκλοφορίας των ΕΠΗΟ και να καθορίζουν χώρους για την οργανωμένη στάθμευση των οχημάτων αυτών,

- ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εξοπλισμό των ΕΠΗΟ κατ΄ αντιστοιχία με τα ποδήλατα (φρένα, φώτα, ηχητική προειδοποίηση) καθώς και τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας που πρέπει να φέρει ο χρήστης για την επιβολή διοικητικού προστίμου,

-ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κατασκευή, διάθεση στην αγορά και παροχή προς κοινόχρηστη χρήση των ΕΠΗΟ, την εποπτεία της αγοράς και τις υποχρεώσεις των παρόχων προς χρήση των οχημάτων αυτών.

Επίσης, με το ίδιο νομοσχέδιο προωθούνται τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) από τους ΟΤΑ με στόχο οι δήμοι και οι περιφέρειες να υλοποιούν χωρίς γραφειοκρατικές εμπλοκές, αστικές και περιαστικές παρεμβάσεις. Θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση έργων σε δημόσιες μεταφορές, μη-μηχανοκίνητα μέσα (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο), συνδυασμένες μεταφορές, οδική ασφάλεια, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, αστική εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήματα μεταφορών. Τα ΣΒΑΚ καθιερώνονται ως μοχλοί δράσης βελτίωσης των συνθηκών της αστικής και περιαστικής κινητικότητας και ως φορέας αξιοποίησης σημαντικών κοινοτικών πόρων.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Το υπουργείο Μεταφορών με την ευκαιρία και της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η οποία έχει ως κεντρικό σύνθημα «Μετακινήσου υπεύθυνα!», συμμετέχει με πλήθος δράσεων στις εκδηλώσεις που φέτος έχει θέμα: Η «Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους».

Στο πλαίσιο αυτό έχουν διοργανωθεί, διημερίδα για τα ΣΒΑΚ, δράσεις ζωγραφικής για τα παιδιά κατά την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου-3 Ιουνίου 2020, με θέμα «Μια διαδρομή με το ποδήλατό μου!», χρήση από τους εκπαιδευτικούς της διαδικτυακής πλατφόρμας «e-Drive Academy» στο πλαίσιο της Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας. Συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα CEF (Connecting Europe Facility), με σκοπό την προώθηση των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές και την οικονομική μετακίνηση για τη μείωση των εκλυόμενων ρύπων και στην ομάδα «Ομάδα Εργασίας» του έργου EMOBICITY 1, που συντονίζεται από το ΚΑΠΕ, για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Επίσης, οι εποπτευόμενοι φορείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΕΘ, προβαίνουν σε ενέργειες που συνδέονται με την ΕΕΚ 2020, όπως η ανάρτηση μηνυμάτων σε στάσεις και οθόνες τηλεματικής, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.