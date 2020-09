Πολιτική

Τουρκία: ευνοϊκές οι συνθήκες για την επανέναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα

Η αποχώρηση του Όρουτς Ρέις είναι μια ευκαιρία και δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν.

Η Τουρκία πιστεύει ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την επανέναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα, μετά την αποχώρηση του ερευνητικού σκάφους Ορούτς Ρέις από την Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε σήμερα ο Ιμπραήμ Καλίν, ο εκπρόσωπος και σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας διαδικτυακά σε μια εκδήλωση που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Καλίν είπε ότι επιστροφή του Ορούτς Ρέις στην Αττάλεια είναι μια ευκαιρία για να προωθηθούν οι συνομιλίες και η ευκαιρία αυτή «δεν πρέπει να χαθεί». Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα ελπίζει ότι αυτό «θα έχει θετική αντανάκλαση» στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 24-25 Σεπτεμβρίου.

«Ο πρόεδρός μας έδωσε και πάλι μια ευκαιρία στη διπλωματία», είπε ο Καλίν. «Ελπίζουμε ότι η ελληνική πλευρά θα χρησιμοποιήσει αυτήν την ευκαιρία για να προωθηθούν οι συνομιλίες. Θα ξαναρχίσουμε τις διερευνητικές συνομιλίες σύντομα», διαβεβαίωσε.

Μέχρι τώρα, οι Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωναν ότι το Ορούτς Ρέις επέστρεψε στο λιμάνι απλώς για μια συντήρηση ρουτίνας.

«Θέλουμε να δούμε μια νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας αλλά και στις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ», είπε. «Ευελπιστούμε, πιστεύουμε ότι το κλίμα είναι ευνοϊκό αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα επίπεδο συνεννόησης σε ό,τι αφορά τα βήματα που πρέπει να γίνουν τις επόμενες εβδομάδες για να ξαναρχίσουν αυτές οι συνομιλίες», πρόσθεσε.