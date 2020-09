Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γαλλία: ρεκόρ ημερησίου αριθμού κρουσμάτων

Τα περισσότερα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στη Γαλλία, επιτείνοντας την ανησυχία και τον προβληματισμό.

Η Γαλλία κατέγραψε 10.593 νέα κρούσματα της Covid-19 μέσα σε διάστημα 24 ωρών, αριθμός που συνιστά νέο ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Συνολικά, τα κρούσματα ανέρχονται σε 415.481.

Το προηγούμενο ρεκόρ κρουσμάτων ήταν 10.561 και είχε καταγραφεί στις 12 Σεπτεμβρίου. Η κατακόρυφη άνοδος των μολύνσεων οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα τεστ που διενεργούνται. Με απόφασή της κυβέρνησης, τα διαγνωστικά τεστ γίνονται δωρεάν και ως αποτέλεσμα παρατηρούνται μεγάλες ουρές στα διαγνωστικά κέντρα, σε πολλές πόλεις της Γαλλίας.

Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν από τον νέο κορονοϊό αυξήθηκε κατά 50, στους 31.095.