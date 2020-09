Πολιτική

Ζάεφ: ανήγγειλε διακυβερνητική σύσκεψη Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας

Η Ελλάδα μέχρι τώρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας και ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής, τόνισε σε συνέντευξη του ο Ζάεφ.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ ανήγγειλε τη διεξαγωγή διακυβερνητικής διάσκεψης (G2G) ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, τον χειμώνα, στην Αθήνα, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση σχετικά με τον κορονοϊό.

Όπως ανέφερε ο Ζόραν Ζάεφ, σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο της χώρας του, "MIA", στη διάρκεια της διακυβερνητικής διάσκεψης θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, η οποία αποτελεί πάγιο αίτημα των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.

Θα είναι η δεύτερη διακυβερνητική διάσκεψη ανάμεσα στις δύο χώρες, Η πρώτη είχε διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2019, στα Σκόπια.

Ο Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος τις προηγούμενες δύο ημέρες πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αθήνα, όπου συμμετείχε σε συνέδριο του Economist και είχε συναντήσεις με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της Ελλάδας, ανέφερε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα μέχρι τώρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας και ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής, αλλά οι δυνατότητες, σύμφωνα με δικές μας εκτιμήσεις, έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα κατά 30-40%. Τώρα αυτό που διαμορφώνουμε ως δυνατότητα είναι κάτι το άμεσο, μέσω της συμφωνίας της αποφυγής διπλής φορολογίας, τη συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων, όλες τις άλλες συμφωνίας στον τομέα της οικονομίας που η χώρα μας δεν είχε με τον γείτονά της» σημείωσε ο Ζόραν Ζάεφ.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρθηκε και στη θέση του πρωθυπουργού της Ελλάδας, σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Ξέρετε ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και αυτό είναι εντάξει, ωστόσο για τον ίδιο -η θέση είναι πολύ σύγχρονη και ευρωπαϊκή- αυτό συνιστά τετελεσμένο γεγονός, κυρωμένη από τη δική τους, τη δική μας Βουλή, διεθνώς επιβεβαιωμένη. Λοιπόν, τώρα με τη Συμφωνία και με όλο αυτό το θετικό κλίμα να εργαστούμε περαιτέρω», ανέφερε ο Ζόραν Ζάεφ.

Τέλος, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της χώρας του να συμμετάσχει στο έργο του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης.