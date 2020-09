Αθλητικά

Ο ΟΦΗ αποχαιρέτησε πρόωρα το ευρωπαϊκό όνειρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Απόλλων Λεμεσού, εκμεταλλεύτηκε την ευρωπαϊκή του εμπειρία και πέταξε… στο καναβάτσο τους Κρήτες.

Η επιστροφή του ΟΦΗ στα Κύπελλα Ευρώπης έπειτα από 20 χρόνια, δεν συνδυάστηκε με πρόκριση.

Ο Απόλλων Λεμεσού αποδείχθηκε πολύ πιο έτοιμος και σαφώς πιο «έμπειρος» στα ευρωπαϊκά ματς από την κρητική ομάδα (συμμετείχε στους ομίλους του Europa τη σεζόν 2018/19) και με τη νίκη του με 1-0 στο «Θ. Βαρδινογιάννης», πήρε το «εισιτήριο» για τον γ' προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο ΟΦΗ μπήκε λίγο πιο δυνατά στο παιχνίδι και στο πρώτο ημίωρο είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, αλλά δεν μπορούσε να φτάσει με αξιώσεις μπροστά από την εστία του Δημητρίου.

Την ίδια ώρα, οι παίκτες του Απόλλωνα έψαχναν διαρκώς την κόντρα επίθεση με «αιχμή του δόρατος» τον Νταμπό, τον οποίο σταμάτησαν δύο φορές σε κρίσιμο σημείο οι Βούρος και Σελίμοβιτς.

Στο 42' οι Κρητικοί έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ, όταν από ωραία κίνηση και ντρίμπλα του Σαρδινέρο η μπάλα κατέληξε στον Φιγκεϊρόδο που πλάσαρε, αλλά απέκρουσε εντυπωσιακά ο Δημητρίου.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Κύπριοι μπήκαν στο γήπεδο, με διάθεση να... αιφνιδιάσουν τον ΟΦΗ και το κατάφεραν στο 50', όταν από μακρινή μπαλιά του Γιούστε, ο Νταμπό έμεινε όρθιος παρά την πίεση του Σελίμοβιτς, απέφυγε τον Βούρο και την κατάλληλη στιγμή «σέρβιρε» τη μπάλα στον Ζαλάι που έκανε το 0-1.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει με τις αλλαγές του Σίμου και την είσοδο των Ναμπί και Σολίς στον αγωνιστικό χώρο, όμως η άμυνα του Απόλλωνα «έσφιξε» ακόμη περισσότερο στο τελευταίο ημίωρο, περιορίζοντας κι άλλο τους χώρους μπροστά από την περιοχή του Δημητρίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Κρητικοί δεν είχαν ούτε μία τελική προς την εστία στο δεύτερο ημίχρονο και μοιραία γνώρισαν τον αποκλεισμό από την κυπριακή ομάδα.

Ο Απόλλων Λεμεσού θα αντιμετωπίσει στον γ' προκριματικό γύρο του Europa League την πολωνική Λεχ Πόζναν, σε μονό παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Διαιτητής: Φάμπιο Μαρέσκα (Ιταλία)

Κίτρινες: Γιαννούλης, Βούρος, Νέιρα, Σελίμοβιτς, Μεγιάδο - Ντένιτς, Σακέτι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Βάτερμαν, Βούρος, Σελίμοβιτς, Μαρινάκης (67' Ναμπί), Γιαννούλης (80' Κοροβέσης), Νέιρα, Μεγιάδο, Στάικος (67' Σολίς), Ουές, Σαρδινέρο, Φιγκεϊρέδο.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (Σ. Αυγουστή): Δημητρίου, Πέδρο (46' Πίττας), Γιούστε, Ρομπέργκε, Ζαλάι, Σακέτι, Ντιγκινί, Ματέι (46' Μπένσοπ), Ντένιτς, Αγκίρε, Νταμπό (78' Γιαννιώτας).