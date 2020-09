Κοινωνία

“Ιανός”: Πτήση “θρίλερ” στην Κεφαλονιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόβλημα με πτήση λόγω της κακοκαιρίας. Αγωνία στον αέρα για δεκάδες επιβάτες!

Η πτήση FR6611 της Ryanair από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό την Κεφαλονιά, δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν.

Το αεροπλάνο προσπάθησε αρκετές φορές να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης δίχως όμως επιτυχία ενώ στην συνέχεια πέταξε ως την Λευκάδα.

Η ταλαιπωρία των επιβατών τελείωσε στις 20:45 όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος.