Άρης: ήττα – σοκ και αποκλεισμός

Η πρώτη ήττα του Άρη μετά από 29 ευρωπαϊκά παιχνιδια έφερε τον αποκλεισμό με το… καλημέρα από την Κόλος Κοβαλίβκα.

Το 29ο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη ήταν και το μοιραίο. Η πρωτάρα Κόλος Κοβαλίβκα επικράτησε 2-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», υποχρέωσε τους «κίτρινους» στην πρώτη τους ήττα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στο γήπεδό τους και, παράλληλα, πήρε την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Μίχαελ Ένινγκ αιφνιδίασε, χρησιμοποιώντας τον Λούκας Σάσα στο δεξί άκρο της άμυνας. Οι Φακούντο Μπερτόγλιο και Κρίστιαν Λόπεθ, μετά τα γκολ που σημείωσαν μπαίνοντας ως αλλαγή στο 3-1 επί της Λαμίας στην πρεμιέρα της Super League, βρήκαν θέση στο αρχικό σχήμα ενώ οι υπόλοιπες επιλογές ήταν οι… φυσιολογικές. Από την άλλη, θέλοντας να θωρακίσει τα μετόπισθεν, ο Ρουσλάν Κοστιούσιν ξεκίνησε με σύστημα 5-4-1.

Ένα σουτ του Μπρούνο Γκάμα στο 10', που μπλόκαρε σχετικά εύκολα ο Γιεβγέν Βόλινετς, ήταν η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια των γηπεδούχων. Δύο λεπτά αργότερα το σουτ του Αντρέι Μπογκντάνοφ ήταν η «απάντηση» των Ουκρανών, ωστόσο ήταν άστοχο. Σαφώς πιο επικίνδυνη η φάση του 22', με τον Αλεξέι Ζοζούλια να μην προλαβαίνει στο... τσακ προ του Χουλιάν Κουέστα. Στο 33', από λάθος του Λίντσεϊ Ρόουζ, ο Ντένις Αντιούκ έκανε τη σέντρα-σουτ, με τον Κουέστα να σώζει εξ επαφής την κεφαλιά-ψαράκι του Γιεβγέν Σμιρνί, στη σπουδαιότερη φάση του πρώτου ημιχρόνου. Τρία λεπτά μετά, το καλοτραβηγμένο φάουλ του Χαβιέ Ματίγια «έξυσε» το οριζόντιο δοκάρι του Βόλινετς.

Δίχως αλλαγές, αλλά με γκολ ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Σε φάουλ από τα αριστερά, ο Γιεβγένι Νόβακ αφύλακτος έσπρωξε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι, ανοίγοντας το σκορ - η ιστοσελίδα της UEFA ωστόσο έδωσε για σκόρερ τον Μπογκντάνοφ που εκτέλεσε το φάουλ! Οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν άμεσα. Το σουτ του Γιάννη Φετφατζίδη στο 54' μπορεί να ήταν άστοχο, αλλά δύο λεπτά μετά, το πείσμα του Μπερτόγλιο να μην αφήσει την μπάλα να βγει κόρνερ, έδωσε την ευκαιρία στον Γκάμα για το 1-1! Το ματς έγινε... άνω-κάτω.

Στο 63' από σέντρα του Σμιρνί, ο Μπογκντάνοφ έκανε το σουτ, ο Κουέστα απέκρουσε αλλά στην επαναφορά ο Αντιούκ πέτυχε το 1-2! Το νέο φάουλ του Μπογκντάνοφ στο 69' παραλίγο να αιφνιδιάσει τον Ισπανό τερματοφύλακα του Άρη, με τον Ένινγκ να τα παίζει όλα για όλα περνώντας στο ματς τον Δημήτρη Μάνο αντί του Κριστιάν Γκάνεα. Ο Γιεβγέν Σελέζνιοφ, που είχε επίσης περάσει αλλαγή, αρχικά αστόχησε με το κεφάλι ενώ στη συνέχεια ανάγκασε με σουτ σε απόκρουση με τις γροθιές τον Κουέστα, με την Κόλος να απειλεί στις αντεπιθέσεις. Όπως και στο 83' με τον τερματοφύλακα του Άρη να σταματάει τον Αντιούκ σε τετ α τετ. Αφού κι ο Ντάνιελ Μαντσίνι δεν βρήκε στόχο στο 92', τα πάντα είχαν τελειώσει...

Παρά τα υψηλά ποσοστά κατοχής μπάλας (έφτασαν το 68%) οι γηπεδούχοι απέτυχαν να φτάσουν στην ισοφάριση. Η Κόλος Κοβαλίβκα με το 2-1 πήρε την ιστορική πρόκριση εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα ραντεβού με τη Ριέκα στην Κροατία (Πέμπτη 24/9) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Διαιτητής: Λιονέλ Τσούντι (Ελβετία).

Κίτρινες: Ρόουζ - Μπογκντάνοφ, Ζαντόγια, Μορόζκο, Γιαβρίς.

Οι συνθέσεις:

ΆΡΗΣ (Μίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Σάσα (78' Μαντσίνι), Ρόουζ, Ντάτκοβιτς, Γκάνεα (69' Μάνος), Τζέγκο, Ματίγια, Μπερτόγλιο, Φετφατζίδης, Γκάμα, Λόπεθ.

ΚΌΛΟΣ ΚΟΒΑΛΊΒΚΑ (Ρουσλάν Κοστιούσιν): Βόλινετς, Ζοζούλια (50' Μορόζκο), Γιαβρίς, Πετρόφ, Νόβακ, Γέμετς, Σμιρνί (88' Κοστιούσιν), Μπογκντάνοφ, Ζαντόια, Αντιούκ, Λισένκο (64' Σελέζνιοφ).