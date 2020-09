Αθλητικά

Ολυμπιακός: νέο κρούσμα κορονοϊού σε ποδοσφαιριστή

Η ευρωπαϊκή λίστα του Μάρτινς για τα παιχνίδια με την Ομόνοια. Ποιοι έμειναν εκτός.

Ο Μάριος Βρουσάι έγινε ο 4ος παίκτης του Ολυμπιακού, μετά τους Σεμέδο, Λοβέρα και Τζολάκη, που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Οι παίκτες της πειραϊκής ομάδας υποβλήθηκαν στο καθιερωμένο τεστ Covid-19 ενόψει του πρώτου αγώνα στη Super League με τον Αστέρα Τρίπολης (Παρασκευή 18/09, 20:30) και ο Μάριος Βρουσάι βρέθηκε να έχει προσβληθεί από τον ιό.

Ο διεθνής επιθετικός τέθηκε αμέσως σε καραντίνα και φυσικά έμεινε εκτός αποστολής από το ματς με τους Αρκάδες. Όλα τα υπόλοιπα τεστ βρέθηκαν αρνητικά.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Πέπε, Λοβέρα και Αλέν

Ο Ζοζέ Σα συμπεριλήφθηκε στην λίστα του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις των play off του Champions League με την Ομόνοια (23 και 29/09), δε συνέβη το ίδιο, όμως, και με τους Πέπε, Λοβέρα και Αλέν, οι οποίοι δεν υπολογίζονται από τον Πέδρο Μαρτίνς.

Η λίστα που δηλώθηκε από τον Ολυμπιακό στην UEFA για τους συγκεκριμένους αγώνες με τους Κύπριους:

Λίστα Α: Ανδρούτσος, Μπα, Σεμέδο, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Χολέμπας, Σισέ, Κάιπερς, Καφού, Ελ Αραμπί, Ραφίνια, Φορτούνης, Κρίστινσον, Σα, Βρουσάι, Μασούρας, Χασάν, Εμβιλά, Παπαδόπουλος, Ραντζέλοβιτς, Σουντανί, Μπρούνο, Βαλμπουενά.

Λίστα Β: Τζολάκης, Καραργύρης, Σουρλής