Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τρίγωνο του Ήλιου με τον Κρόνο που πραγματοποιείται σήμερα είναι κι αυτή που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον μας το σαββατοκύριακο που έρχεται και ευτυχώς με απόλυτα θετικό τρόπο.

ΚΡΙΟΣ: Αυτό το τρίγωνο ανάμεσα σε Ήλιο και Κρόνο μπορεί να αποδειχτεί χρυσάφι για τα επαγγελματικά σου και όχι μόνο, αφού στην πραγματικότητα υποδεικνύει μια περίοδο που αναγνωρίζονται οι κόποι σου και λαμβάνεις την αντίστοιχη ανταμοιβή για τις προσπάθειες σου. Παράλληλα, αποτελεί κι έναν καλό οιωνό στο ενδεχόμενο που θέλεις να εντάξεις στο καθημερινό σου πρόγραμμα συνήθειες που απαιτούν στόχο και προσήλωση για να έχουν αποτελέσματα, αφού σε γεμίζει με δύναμη και διάθεση να δουλέψεις σκληρά.

ΤΑΥΡΟΣ: Τα προβλήματα στον ερωτικό τομέα βρίσκουν διέξοδο αυτές τις μέρες που Ήλιος και Κρόνος βρίσκονται σε αρμονική όψη. Αν υπάρχει κάποια νομική υπόθεση η οποία δημιουργεί εμπόδια στη σχέση σου είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κινήσεις που θα οδηγήσουν στην επίλυση της. Από την άλλη όμως μπορείς να διοχετεύσεις την ενέργεια σου και σε ζητήματα που είτε αφορούν την εξέλιξη σου, πιθανά μέσω σπουδών ή σεμιναρίων, ενώ ευνοούνται και οι επαφές σου με το εξωτερικό ή κάποια σχέδια σου που μπορεί να σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το τρίγωνο που μας επηρεάζει αυτές τις μέρες ανάμεσα σε Ήλιο και Κρόνο συνδέει την οικογένεια ή το σπίτι σου με κάποιο οικονομικό θέμα. Έτσι είτε βρίσκεις στήριξη από τα οικεία σου πρόσωπα, είτε αυτά αποτελούν πηγή ενός προβλήματος που σε αναγκάζει να κινητοποιηθείς. Το αποτέλεσμα όποιο κι αν είναι το σενάριο έχει θετικά αποτελέσματα στην τσέπη σου. Μπορείς να κινηθείς αποφασιστικά και έχοντας πολύ καλή γνώση των συνθηκών προκειμένου να βρεις λύσεις που θα σε ανακουφίσουν ή να κλείσεις οικονομικές εκκρεμότητες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτές οι μέρες αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία από τη μία να λύσεις παρεξηγήσεις που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις σου και με το ταίρι σου και να εκφράσεις την άποψη σου για τα πράγματα ξεκάθαρα και αποφασιστικά, χωρίς να αφήνεις περιθώρια για αμφισβήτηση. Από την άλλη μέσα από συζητήσεις ή νέες γνωριμίες που κάνεις μπορείς να σημειώσεις σημαντικές επιτυχίες, είτε επαγγελματικές, είτε προσωπικές, αφού εμπνέεις σεβασμό κι εμπιστοσύνη.

ΛΕΩΝ: Η αυτοπεποίθηση που νιώθεις ότι μπορείς πλέον να αντιμετωπίσεις τα πράγματα με ωριμότητα, πρόγραμμα και ρεαλισμό αποτελεί ένα σημαντικό όπλο στην προσπάθεια σου να επιτύχεις πράγματα στον εργασιακό σου χώρο που θα έχουν διάρκεια και θα σου δίνουν την αίσθηση ασφάλειας που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να λειτουργήσεις απρόσκοπτα. Σημαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι μπορείς να βρεις μια ισορροπία στην οικονομική σου διαχείριση, τέτοια που να μην ξοδεύεις χωρίς αύριο, αλλά και που να μη γκρεμίζεις ολόκληρο το οικοδόμημα της ρουτίνας σου προκειμένου να κάνεις οικονομία.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ένα τριήμερο εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα, αφού θα βγεις κερδισμένος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θα έχεις λοιπόν την ευκαιρία να αποκαταστήσεις την εικόνα σου απέναντι είτε στον ερωτικό σου σύντροφο, είτε στα παιδιά σου, αφού με τις πράξεις σου θα τους πείσεις για το ενδιαφέρον σου, το οποίο μπορεί να είχε διαστρεβλωθεί ή αμφισβητηθεί. Από την άλλη, αν ανήκεις στους αδέσμευτους στον ερωτικό τομέα μπορείς να κυκλοφορήσεις και να φλερτάρεις με τον αέρα του τύπου που εμπνέει σιγουριά, δύναμη και αυτοπεποίθηση.

ΖΥΓΟΣ: Η κατάσταση στο οικογενειακό περιβάλλον δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιγραφεί σαν ένα τσουβάλι υποχρεώσεις και ευθύνες που πρέπει να το πάρεις στους ώμους σου για να είναι όλοι χαρούμενοι. Αντίθετα, αυτές τις μέρες με την επιρροή του τριγώνου του Ήλιου με τον Κρόνο μπορείς να βάλεις τα όρια σου και να καταλάβεις που τελειώνει το συναίσθημα και που πρέπει τα πράγματα να αντιμετωπιστούν με ρεαλισμό και λογική για να επανέλθουν οι ισορροπίες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μπορεί κάποιες φορές να σε κατηγορούν για την επιπολαιότητα σου ή για την έλλειψη ρεαλισμού στα λεγόμενα και στα σχέδια σου, όμως τώρα είναι η ευκαιρία σου να πάρεις το αίμα σου πίσω αποδεικνύοντας το αντίθετο. Με τον Ήλιο σε τρίγωνο με τον Κρόνο μπορείς να μιλήσεις για όσα ονειρεύεσαι και να βρεις μάλιστα και ανθρώπους που θα είναι πρόθυμοι να σταθούν δίπλα σου, αφού κι εσύ εμπνέεις σεβασμό, αλλά και οι προτάσεις σου έχουν μεγάλη δόση πρακτικότητας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η αυτοπεποίθηση σου και η ανάγκη σου για ασφάλεια και διατήρηση των κεκτημένων στη ζωή σου είτε υλικών, είτε συναισθηματικών, είναι δυο στοιχεία που σου δίνουν μεγάλη ώθηση αυτές τις μέρες ώστε να καταφέρεις σημαντικά πράγματα σε οποιοδήποτε τομέα σχετίζεται με το πρόσωπο που βγάζεις προς τα έξω. Δε σε φοβίζουν οι ευθύνες και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί απαλλαγμένος απ' το φόβο μπορείς να βάλεις στη θέση τους άτομα που σε εκμεταλλεύονται κι ας είναι πιο ισχυρά, αλλά και να αναλάβεις ευθύνες που κρίνεις ότι σε προάγουν, όπως πχ ένας γάμος.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Θέλεις πιο σοβαρές καταστάσεις στα ερωτικά, να ξέρεις που πατάς και που βρίσκεσαι ανά πάσα στιγμή. Ειδικά αν το προηγούμενο διάστημα οι σχέσεις είχαν έναν πιο ανέμελο ή φιλελεύθερο χαρακτήρα η ανάγκη σου να γίνουν πιο συγκεκριμένες, μέσα σε πλαίσια που έχουν όρους, κανόνες κλπ είναι μεγαλύτερη. Από την άλλη είναι μια πολύ καλή στιγμή να θέσεις σε εφαρμογή την υλοποίηση σχεδίων που πιστεύεις ότι ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία που έχεις χτίσει και στο πως φαντάζεσαι τη ζωή σου στο μέλλον.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον Ήλιο αυτές τις μέρες σε καλή όψη με τον Κρόνο μπορεί να μη βγεις να τρέχεις γυμνός στους δρόμους απ' τη χαρά σου, αλλά υπάρχει ένα ανακουφιστικό και ελπιδοφόρο συναίσθημα ότι μπορείς να θέσεις υπό έλεγχο κάποια πράγματα στη ζωή σου που φάνηκε να έχουν πάρει τα ηνία και να σε καθοδηγούν. Προφανώς τα περισσότερα από αυτά θα τα χαρακτήριζες ως εξαρτήσεις, αλλά μην πάει το μυαλό σου μόνο σε τσιγάρα και ουσίες, αλλά και σε συναισθηματικού τύπου εξαρτήσεις, οι οποίες μπορεί ως τώρα να νόμιζες ότι σου έδιναν νόημα, όμως σήμερα καταλαβαίνεις ότι σου το έκλεβαν.

ΙΧΘΥΕΣ: Ψαράκι μου, είναι περίφημος ο σχεδόν απόλυτα συναισθηματικός τρόπος που προσεγγίζεις τις σχέσεις στη ζωή σου, που κάποιες φορές αποδεικνύεται αποπνικτικός για τους άλλους, αλλά και δυσλειτουργικός για εσένα. Κι ενώ υπόσχεσαι στον εαυτό σου ότι την επόμενη φορά δε θα το ξανακάνω, πέφτεις πάλι στην παγίδα. Τώρα όμως που βρισκόμαστε υπό την επιρροή του τριγώνου Ήλιου/Κρόνου μπορείς να βρεις τη χρυσή τομή και να βάλεις κάποια όρια σε όλο αυτό, κάνοντας τα πράγματα ιδανικά σε επίπεδο σχέσεων και δίνοντας σου την ευκαιρία να ανακαλύψεις νέα σημεία ισορροπίας των πραγμάτων.

Πηγή: astrologos.gr