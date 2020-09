Κοινωνία

Φλεγόμενο αυτοκίνητο σε βενζινάδικο της Παραλιακής (βίντεο)

Από θαύμα δεν συνέβησαν τα χειρότερα. Πανικός στους εργαζόμενους του πρατηρίου.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Έντρομη οδηγός που είδε το όχημά της να τυλίγεται στις φλόγες, θέλησε να το ακινητοποιήσει, παρκάροντάς σε βενζινάδικο!

Ο ιδιοκτήτης και οι υπάλληλοι του πρατηρίου βενζίνης ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, ενώ απομακρύνθηκαν από το σημείο, εγκαταλείποντας και το φλεγόμενο όχημα εκεί.

Το περιστατικό έληξε χωρίς «παρατράγουδα», καθώς οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, έσβησαν τη φωτιά χωρίς να γίνει περαιτέρω ζημιά.

Το σκηνικό έγινε στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Πηγή: astinomiko.gr