Κοινωνία

Κορωπί: 11 κρούσματα κορονοϊού σε εταιρεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβοι ότι τα κρούσματα είναι πολλά παραπάνω.

Συναγερμός σήμανε μετά τη διάγνωση έντεκα κρουσμάτων σε εταιρεία στο Κορωπί.

Το γεγονός ότι στην εν λόγω εταιρεία απασχολούνται 150 άτομα προκαλεί φόβους ότι τα κρούσματα μπορεί να είναι παραπάνω.

Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 359 νέα κρούσματα, με τα 212 εξ αυτών να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής.