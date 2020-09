Κοινωνία

“Ιανός”: Βουλιάζουν αγκυροβολημένα σκάφη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα σκάφος παρασύρθηκε στην Ιθάκη, ενώ ένα δεύτερο βούλιαξε στο λιμάνι.

Αγκυροβολημένο ιστιοφόρο σκάφος, σημαίας Ελβετίας, παρασύρθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή Σχίνου, ανατολικά της Ιθάκης.

Οι δύο επιβαίνοντες του σκάφους αποβιβάστηκαν με ιδία μέσα στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους. Στη θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται το ιστιοφόρο πνέουν ισχυροί άνεμοι 8 μποφόρ.

Και στη Ζάκυνθο βούλιαξε ένα σκάφος που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι, με τους Βέλγους επιβαίνοντές του να προλαβαίνουν να βγαίνουν έξω.