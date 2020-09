Life

Γιώργος Λασκαρίδης: Η μαγειρική, η καλλισθενική γυμναστική και η πρόταση γάμου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την εμπειρία του στο ριάλιτι μαγειρικής και τις εντάσεις που υπήρχαν. Γιατί σκέφτηκε να παρατήσει τη μαγειρική. Ποιο είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα και πότε θα παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του!