Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Πολύ μεγάλη η ζημιά στην οικονομία σε περίπτωση νέου lockdown

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε έκκληση στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα. Τι είπε για το λάθος με τις μάσκες στα σχολεία, το έργο στο Ελληνικό και τις αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις Ζάεφ.

Για το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown και τις επιπτώσεις αυτού στην ελληνική οικονομία, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση μίλησε την εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδη «αν φτάναμε σε νέο lockdown η ζημιά στην οικονομία θα ήταν πολύ μεγάλη», προσθέτοντας ότι «είναι σημαντικό να αποφύγουμε ένα νέο lockdown» ενώ έκανε έκκληση στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα.



«Αυτή η κρίση θα έχει τον χαρακτήρα μαραθωνίου» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι «η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα για τον κράτος». Παράλληλα, τόνισε ότι «το κράτος για το δεδομένα αυτής της πανδημίας έχει κάνει θαύματα» και πρόσθεσε ότι «συνεχίζεται η επιτυχία του κράτους» όπως είπε ότι δείχνουν τα στοιχεία για την πανδημία στην χώρα.



Μιλώντας για το θέμα με τις μάσκες στα σχολεία ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «δύσκολο εγχείρημα να μοιραστούν 1,5 εκατομμύριο μάσκες», χαρακτηρίζοντας «αστοχία» το λάθος που έγινε στο μέγεθος των μασκών, ωστόσο, όπως είπε τώρα η αστοχία διορθώνεται.



Απαντώντας στις επικρίσεις για την απόφαση της κυβέρνησης να δουλεύουν μια ώρα παραπάνω εργαζόμενοι που μπήκαν σε καραντίνα ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «όταν κάποιος μπαίνει σε καραντίνα η επιχείρηση έχει κάποιο κόστος το οποίο κάπως πρέπει να καλυφθεί» και πρόσθεσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «να διασωθούν οι θέσεις εργασίας».

Μιλώντας για το Ελληνικό είπε πως η σημερινή είναι «κρίσιμη ημέρα», καθώς «θα δημοσιοποιηθεί η απόφαση για την προσφυγή της Hard Rock». Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης «αν η απόφαση είναι παρόμοια με την προηγούμενη το έργο θα ξεκινήσει άμεσα» και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κανένα επικοινωνιακό σόου στο Ελληνικό».



Σχολιάζοντας την ανακοίνωση που έβγαλε ο Αλέκος Φλαμπουράρης στην οποία αναφέρεται ότι έχουν γκρεμιστεί 5 κτίρια ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα έχουν γκρεμιστεί 940 κτίρια», καθώς όπως είπε αυτό «είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει το έργο», ενώ πρόσθεσε ότι «έχουν ξεκινήσει τα προπαρασκευαστικά έργα όσο περιμέναμε την απόφαση του ΣτΕ».



Για την Συμφωνία των Πρεσπών και τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις Ζάεφ ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε παλαιότερες δηλώσεις στις οποίες όπως υποστήριξε «είχα πει από τότε ότι αν ψηφιστεί η Συμφωνία θα πρέπει να εφαρμοστεί, γι’ αυτό φώναζα τότε» και είπε πως «όταν μιλάω ως υπουργός μιλάω για την Βόρεια Μακεδονία. Αγαπώ την πατρίδα μου και δεν θα της έκανα κακό».



Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξαπέλυσε «πυρά» κατά του καθηγητή Αντώνη Λιάκου για τις δηλώσεις του περί καψίματος της Μόριας.