Πολιτική

Ερντογάν σε Μισέλ: Οι χώρες της ΕΕ να μην ξεγελαστούν από προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι αναφέρει για την συζήτηση η Άγκυρα.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ της Πέμπτης ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, κατά την οποία συζήτησαν το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με επίσημες τουρκικές πηγές.

Ο Ερντογάν είπε στον Μισέλ ότι αναμένει πως οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες μέλη θα υιοθετήσουν μια αντικειμενική και συνεπή στάση σε όλα τα περιφερειακά ζητήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να ξεγελαστούν από προκλήσεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Πληροφοριών της Τουρκίας. Επανέλαβε επίσης ότι η Τουρκία είναι ανοιχτή σε μια λύση που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πλευρών μέσω ενός φιλικού διαλόγου και δίκαιων διαπραγματεύσεων.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, παντού και πάντα, απέναντι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αγνοεί αυτά τα δικαιώματα με μονομερείς ενέργειες.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε. και άλλα περιφερειακά ζητήματα.