Παύλος Φύσσας: Η άγρια δολοφονία και η αρχή του τέλους για την Χρυσή Αυγή

Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και από όσα συνέβησαν στο Κερατσίνι το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013.

Η αρχική σύγχυση για τα αίτια της δολοφονίας, η είδηση πως "μαχαίρωσαν ένα παλικάρι οι χρυσαυγίτες", η φωτογραφία ενός γεροδεμένου νέου άντρα να ξεψυχά στα χέρια της φίλης του, προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη.

Τα γεγονότα ήταν τόσο συγκλονιστικά που πυροδότησαν σχεδόν αμέσως τη συνολική αντίδραση των αρχών, αρχικά με τη συνένωση με εντολή του νυν υπουργού Εξωτερικών κ. Δένδια, σκόρπιων μέχρι τότε δικογραφιών για επιθέσεις της Χρυσής Αυγής και την αποστολή τους στην Δικαιοσύνη και ακολούθως με την ταχύτατη κινητοποίηση του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου που όρισε αντεισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου να ερευνήσει την υπόθεση. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια ποινικής έρευνας η Δικαιοσύνη κατέληξε στην παραπομπή ολόκληρης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, της περιόδου 2012-2013, καθώς και πολλών άλλων θεωρούμενων ως στελεχών και ενεργών μελών της Χρυσής Αυγής. Το σκεπτικό των δικαστών είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστικού τύπου μόρφωμα, μία εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος.

Η δίκη ξεκίνησε στις 20 Απριλίου 2015 στην δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού αρχικά με πολλές τεχνικές αλλά και χωροταξικές δυσκολίες που στην πορεία λύθηκαν αλλά και άλλα προβλήματα που είχαν επίδραση στην εξέλιξη της, με βασικότερο την μη απαλλαγή των μελών του δικαστηρίου από άλλα καθήκοντα τους. Αποτέλεσμα αυτού ήταν επί σειρά μηνών να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν πολλές δικάσιμοι.

Ούτως ή άλλως η υπόθεση δεν είναι από αυτές που θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε μερικούς μήνες, καθώς ο όγκος της δικογραφίας, ο αριθμός μαρτύρων, δικηγόρων και κατηγορουμένων δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτρέψει έναν τέτοιον υπολογισμό. Αρκεί να σημειωθεί ότι η διαδικασία των αναγνωστέων εγγράφων, έγγραφα, οπτικοακουστικό υλικό, κ.α, διήρκεσε μερικούς μήνες με την πλευρά των κατηγορουμένων βέβαια να εισάγει προς ανάγνωση σχεδόν όλα τα κοινοβουλευτικά πεπραγμένα της Χρυσής Αυγής.

Χρειάστηκε να περάσουν έξι ολόκληρα χρόνια από τη δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φύσσα για να ακούσουν οι οικείοι του, οι φίλοι του και εκατοντάδες άλλοι πολίτες που συγκλονίστηκαν από το αποτρόπαιο έγκλημα, να απολογούνται δημόσια οι κατηγορούμενοι για όσα συνέβησαν τη νύχτα που ξεψύχησε σε ένα πεζοδρόμιο στο Κερατσίνι λαβωμένος από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά.

Χρειάστηκε να συμπληρωθούν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής για να ανέβουν στο βήμα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ο άνθρωπος που μαχαίρωσε τον Παύλο Φύσσα και οι δεκαεπτά συγκατηγορούμενοι του.

Οι απολογίες όσων εμπλέκονται στην ανθρωποκτονία του 34χρονου μουσικού δεν εισέφεραν και πολλά στο δικαστήριο που ενώπιον του έχει μία δικογραφία που δέχεται πως ο Παύλος Φύσσας ήταν το στοχοποιημένο θύμα μίας ομάδας που συγκροτημένα και απολύτως τακτικά κινήθηκε εναντίον του για ιδεολογικούς λόγους.

Το δικαστήριο και οι δεκάδες άνθρωποι που παρακολούθησαν την απολογητική διαδικασία για την δολοφονία του 34χρονου , ουσιαστικά άκουσαν μία ομολογία, αυτήν του Γιώργου Ρουπακιά - διαφοροποιημένη ουσιαστικά με προηγούμενες του στους ανακριτές- και 17 απολογίες με βασικό χαρακτηριστικό την άρνηση κάθε εμπλοκής με το έγκλημα. Από τους 17 απολογούμενους μόνο δύο, οι Αθανάσος και Νικόλαος Τσόρβας τοποθέτησαν εαυτούς στο σημείο του εγκλήματος, το οποίο όμως δήλωσαν πως δεν είδαν.

Το δικαστήριο που καλείται να αναζητήσει την ουσιαστική αλήθεια είναι βέβαιο ότι θα αξιολογήσει ωστόσο πολύ διαφορετικά ακόμη και τις φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες σε όσα ισχυρίστηκαν οι εμπλεκόμενοι στην δολοφονία είτε ως άμεσοι είτε ως απλοί συνεργοί.

Η διαδικασία των απολογιών έφερε ωστόσο και μία νέα εκδοχή για τα μηνύματα (sms) που εστάλησαν το επίμαχο βράδυ στα μέλη της τοπικής οργάνωσης της Νίκαιας, μηνύματα που κατά την δικογραφία κινητοποίησαν το "τάγμα εφόδου" που επιτέθηκε στον Φύσσα και τους φίλους του.

Ο νέος ισχυρισμός όσον αφορά την αιτία που το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, η Τοπική της Νίκαιας κάλεσε με sms μέλη της να πάνε στα γραφεία, προβλήθηκε από πολλούς κατηγορούμενους και ενώ αρχικά είχαν πει στους ανακριτές ότι το μήνυμα αφορούσε διανομή τροφίμων που οργάνωνε η τοπική για την επομένη του εγκλήματος. Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, τα μηνύματα ήταν για την διανομή φυλλαδίων ενόψει ομιλίας του Νίκου Μιχαλολιάκου που αποφασίστηκε τελευταία στιγμή, μία ομιλία ωστόσο που δεν είχε προαναγγελθεί πουθενά.

Ο πρώτος κατηγορούμενος που επισήμως αναφέρθηκε "στα τρικάκια" ήταν ο Ιωάννης Καζαντζόγλου, στέλεχος της Τοπικής , το τηλέφωνο του οποίου είχε βρεθεί στο αυτοκίνητο του Ρουπακιά. Απολογούμενος, στις 24 Ιουνίου ο υπεύθυνος πολιτικής δράσης της Τοπικής, απέδωσε στα επίμαχα φυλλάδια την συνάντηση του με τον δράστη της δολοφονίας Γιώργο Ρουπακιά .

Ακολούθησαν και άλλοι κατηγορούμενοι, όπως και ο ίδιος ο Ρουπακιάς που τροποποίησε αρκετά τους αρχικούς ισχυρισμούς του, ότι βρισκόταν στο σπίτι του όταν εστάλη το μήνυμα, λέγοντας πως ήταν αυτός που είχε πάει από νωρίς να παραλάβει από το τυπογραφείο τα επίμαχα τρικάκια.

Ο πυρηνάρχης της οργάνωσης της Νίκαιας, Γιώργος Πατέλης στην απολογία του στις 17 Ιουλίου, επιβεβαίωσε πλήρως τον Καζαντζόγλου και είπε πως εκείνο το βράδυ εξελίχθηκαν δύο παράλληλες και εντελώς ανεξάρτητες ενέργειες. Η μία αφορούσε τα τρικάκια και το μήνυμα της Τοπικής και η άλλη τα γεγονότα στο Κοράλλι όπου βρέθηκε και ο Φύσσας με τους φίλους του και οι επικοινωνίες του κατηγορούμενου Ιωάννη Άγγου, που ήταν στην καφετέρια, με μέλη της οργάνωσης.

Κατά την δικογραφία το τηλεφώνημα του Άγγου προς τον ιεραρχικά ανώτερο του Ι. Καζαντζόγλου είναι το πρώτο που πυροδοτεί δεκάδες επικοινωνίες μεταξύ των μελών της Τοπικής , είναι το τηλεφώνημα που κατά πολλούς έδωσε το έναυσμα για να μετράει αντίστροφα η ζωή του Παύλου Φύσσα.

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι ,στο σύνολο τους , αποσυνέδεσαν τις κλήσεις αυτές με την συγκρότηση του Τάγματος Εφόδου το έγκλημα και τον χρόνο μετά το έγκλημα και την σύλληψη του Ρουπακιά,ισχυριζόμενοι πως τα επίμαχα τηλεφωνήματα ήταν για άλλες αιτίες από αυτές που τους αποδίδονται.

Το μύνημα της οικογένειας του Παύλου Φυσσα

«Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου ως ελάχιστη δικαίωση στην μνήμη του Παύλου» αναφέρει η οικογένεια του Παύλου Φύσσα σε ανακοίνωση που εξέδωσε δια των δύο συνηγόρων της Ελευθερίας Τομπατζόγλου και Χρύσας Παπαδοπούλου, για την επέτειο δολοφονίας του στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι.

«Επτά χρόνια από τη στυγνή δολοφονία του Παύλου, τα λόγια έχουνε στερέψει. 7 Οκτωβρίου 2020 περιμένουμε ότι ο κόσμος θα πλημμυρίζει τους δρόμους γύρω από το Εφετείο για να φωνάξει ότι δεν είναι αθώοι. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου, ως ελάχιστη δικαίωση στη μνήμη του Παύλου αλλά και για όσους επλήγησαν από τη ναζιστική βία» αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας Φύσσα.

Δένδιας για δολοφονία Φύσσα: Μια βραδιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ

«Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, από μέλος της Χρυσής Αυγής. Μια βραδιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το Κράτος Δικαίου αντέδρασε. Η κοινωνία και ο πολιτικός κόσμος οφείλουν να παραμένουν σε επαγρύπνηση απέναντι στο νεοναζιστικό φαινόμενο» έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.