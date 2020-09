Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: επιπλέον μέτρα στην Αττική

Συναγερμός για τα αυξημένα κρούσματα στην Αττική. Τι ειπώθηκε στη σημερινή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό.

Σήμα συναγερμού, ειδικά για την Αττική και συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, έστειλαν στη διάρκεια της σημερινής τακτικής σύσκεψης για την πορεία της επιδημίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εφαρμόσει επιπλέον μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού στην Αττική», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

«Είμαι απολύτως έτοιμος, μετά από τη σχετική εισήγηση και της Επιτροπής σήμερα, να πάρουμε και κάποια πρόσθετα μέτρα όσον αφορά τις δημόσιες συναθροίσεις, την αναστολή πολιτιστικών εκδηλώσεων για 14 ημέρες, μέτρα τα οποία να ενθαρρύνουν την τηλεργασία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να περιορίσουμε τις περιττές μετακινήσεις», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε πρέπει πρώτα απ΄όλα να είμαστε σίγουροι ότι είναι εφαρμόσιμα, ότι τα εξηγούμε με την απαραίτητη πειστικότητα και ότι, τελικά, είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε για να αποφύγουμε, μέτρα τα οποία θα έχουν οικονομική αντίκτυπο, βαρύ, το οποίο αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία πολύ απλά δεν το αντέχουν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εάν εφαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πάμε καλά. Αλλά για να είμαστε βέβαιοι ότι θα πάμε καλά, πρέπει καταρχάς να εστιάσουμε στην εφαρμογή των μέτρων», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη απαρέγκλιτης τήρησης μέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί, όπως η χρήση της μάσκας σε χώρους όπου είναι υποχρεωτική, σημειώνοντας ότι τον ενδιαφέρουν «ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς». Κάλεσε επίσης τους ευάλωτους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Ο αριθμός των κρουσμάτων δείχνει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην Αττική και ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας και σε συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα, για τα οποία εξετάζεται η λήψη πρόσθετων μέτρων ελέγχου, ειδικά για ευάλωτες ομάδες.

Στη σύσκεψη σημειώθηκε ότι παρά την αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν αντιμετωπίζει έλλειψη κλινών εντατικής θεραπείας.

Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Έχουμε ένα δεύτερο κύμα σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι σαφές αυτό» είπε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Αναφερόμενος στα νεώτερα στοιχεία στάθηκε ιδιαίτερα στην Αττική. «Ο μετακινούμενος μέσος όρος των τελευταίων επτά ημερών ανεβαίνει, γεγονός που είναι επίσης δείγμα της κυκλοφορίας στην Αττική περισσότερο», συμπλήρωσε.

«Στον χάρτη θετικότητας η Αττική ξεπερνά το 5%. Έχει μία σταδιακή άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που βάζουν την Αττική στο πορτοκαλί», δήλωσε ο καθηγητής.

«Ο αριθμός των νοσηλευομένων είναι πλέον στους 554, είναι περίπου στο 20 με 30% των κλινών, ανάλογα την περιοχή που βλέπει κανείς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αυτός είναι ένας από τους δείκτες που καθοδηγούν τη λήψη περισσότερων μέτρων» σε ότι «αφορά τις περιοχές της Αττικής».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

Να πούμε καταρχάς ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην Αττική το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είμαι απολύτως έτοιμος, μετά από τη σχετική εισήγηση και της Επιτροπής σήμερα, να πάρουμε και κάποια πρόσθετα μέτρα όσον αφορά τις δημόσιες συναθροίσεις, την αναστολή πολιτιστικών εκδηλώσεων για 14 ημέρες, μέτρα τα οποία να ενθαρρύνουν την τηλεργασία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να περιορίσουμε τις περιττές μετακινήσεις.

Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αποφασιστούν και σήμερα, εφόσον το αποφασίσουμε και να τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα για να είμαστε επιχειρησιακά έτοιμοι. Και νομίζω ότι είναι πάρα-πάρα πολύ σημαντικό να επαναλάβουμε όλοι μας στο δημόσιο λόγο ότι το μέλημά μας πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο από ό,τι ήταν πριν από μια εβδομάδα ή από έναν μήνα, η προστασία των ηλικιωμένων, των ευάλωτων.

Το Σύστημα Υγείας -θα μας τα πει και ο Υπουργός- είναι σε καλά χέρια. Αυξάνεται μεν ο αριθμός των διασωληνωμένων, αλλά δεν υπάρχει κάποια πίεση, κάποιο πρόβλημα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Αλλά προφανώς οι διασωληνωμένοι είναι πρωτίστως άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα και μεγάλης ηλικίας. Και κάνω και πάλι μια έκκληση, ειδικά στους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, σε αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα, σε αυτούς που θα είναι πιο επιρρεπείς δηλαδή να αρρωστήσουν πιο βαριά, να είναι διπλά προσεκτικοί.

Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για τη μάσκα: που είναι υποχρεωτική και που δεν είναι υποχρεωτική. Θέλω να εστιάσουμε στην εφαρμογή της μάσκας εκεί που έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Και θέλω πάλι να τονίσω ότι τα μέτρα τα οποία παίρνουμε πρέπει πρώτα απ΄όλα να είμαστε σίγουροι ότι είναι εφαρμόσιμα, ότι τα εξηγούμε με την απαραίτητη πειστικότητα και ότι, τελικά, είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε για να αποφύγουμε, ο μη γένοιτο, μέτρα τα οποία θα έχουν οικονομική αντίκτυπο, βαρύ, το οποίο αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία πολύ απλά δεν το αντέχουν.

Εάν εφαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πάμε καλά. Αλλά για να είμαστε βέβαιοι ότι θα πάμε καλά, πρέπει κατ’ αρχάς να εστιάσουμε στην εφαρμογή των μέτρων.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, o Yπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, o Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, η Υφυπουργός αρμόδια για Θέματα Ψυχικής Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο καθηγητής Επιστήμης των Δεδομένων Κίμων Δρακόπουλος.