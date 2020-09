Life

“Άγριες Μέλισσες”: αποκαλύψεις και ανατροπές – Στο εδώλιο ο… Δούκας (εικόνες)

Συγκλονισμένοι όλοι στο Διαφάνι από την ομολογία της Ελένης, αναζητούν την πλήρη αλήθεια. Συγκρούσεις, τσακωμοί και νέα πάθη.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» επιστρέφουν την Δευτέρα, με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 6

Η είδηση της ομολογίας της Ελένης για τον θάνατο του Σέργιου πέφτει σαν βόμβα τόσο στο σπίτι των Σεβαστών αλλά και σε ολόκληρο το χωριό. Όλοι είναι συγκλονισμένοι και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το νέο κακό που τους βρήκε, εκτός από τη Μυρσίνη που επιτέλους δικαιώνεται αλλά επιμένει να βάζει στο κάδρο των ενόχων την Ασημίνα και τη Δρόσω.

Παρότι ο Νικηφόρος υπερασπίζεται την Ασημίνα, η κρίση στη σχέση τους είναι πια έκδηλη. Ο Μιλτιάδης νιώθει δικαιωμένος που αποκαταστάθηκε το όνομα του Γιάννου αλλά ο λόγος που πήρε μόνος του τη ζωή του, συνεχίζει να είναι αγκάθι μέσα του. Το ίδιο αγκάθι υπάρχει στην ψυχή του Κωνσταντή, που καταρρακώνεται όταν συνειδητοποιεί ότι πήραν άδικα τη ζωή του Γιάννου. Ο Μελέτης, τυφλωμένος από θυμό, αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του τη μέρα που η Ελένη ετοιμάζεται να μεταφερθεί στον εισαγγελέα…

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 7

Την ώρα που όλοι ετοιμάζονται για την πρώτη μέρα της δίκης της Ελένης, ο Δούκας με τον δικηγόρο του προετοιμάζουν την επίθεσή τους. Εν τω μεταξύ, ο Κυπραίος επισκέπτεται την Ελένη στη φυλακή, αλλά εκείνη αρνείται, πεισματικά, τη βοήθειά του. Η δίκη αρχίζει κι ο Φανούρης με τη Βιολέτα είναι οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέτουν υπέρ της, ενώ ο Σωτήρης, η Χαρίκλεια κι ο Κωνσταντής, κατά της.

Παράλληλα, ο Αναστάσης ανακοινώνει στον Μιλτιάδη πως ο συνεταιρισμός αποφάσισε να διαγράψει την Ελένη από μέλος του. Ο Παναγιώτης σκέφτεται έναν τρόπο να πάρει από τον Σταμάτη το αίμα του πίσω και ζητά τη βοήθεια του Προκόπη. Στη δεύτερη μέρα της δίκης, καταθέτει ο Δούκας, ο οποίος αποφασίζει να παίξει τον κρυμμένο του άσο, για να καταδικάσει την Ελένη.

Στον ρόλο του δικηγόρου Θανόπουλου ο Γιάννης Νταλιάνης

Στον ρόλο του δικηγόρου Σαράφη ο Δημήτρης Μαζιώτης

Στον ρόλο του εισαγγελέα ο Συμεών Τσακίρης

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 8

Στο δικαστήριο, ο Δούκας υποστηρίζει τη θεωρία του ότι η Ελένη και ο Γιάννος συνεργάστηκαν για να σκοτώσουν τον Σέργιο, ξεσηκώνοντας αντιδράσεις. Ο Σαράφης δεν καταλαβαίνει τον λόγο μιας τέτοιας κίνησης και πιέζει την Ελένη να του πει όλη την αλήθεια. Ο Κυπραίος, ανήμπορος να τη βοηθήσει, πιέζει τη Δρόσω να πούνε τι πραγματικά έχει συμβεί. Θα δεχτεί η Δρόσω να ομολογήσει, για χάρη της αδελφής της; Η Βιολέτα υποχωρεί στις απαιτήσεις του Σταμάτη και δέχεται να του δώσει το καφενείο, για να βγει το διαζύγιο. Ο Παναγιώτης, όμως, είναι αποφασισμένος να προχωρήσει κρυφά, με το σχέδιο του.

Ο Μελέτης μαθαίνει πως ο Κλεομένης πουλάει τα χωράφια του και ζητάει εξηγήσεις. Ο κλοιός κλείνει γύρω από τον Κλεομένη που πιέζεται και ξεσπά στην Πηνελόπη. Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις του Προύσαλη και της Δρόσως αλλά όλα δείχνουν εναντίον της Ελένης. Όμως, η κατάθεση της Ασημίνας, η οποία παρακούει την εντολή του Νικηφόρου και εμφανίζεται στο δικαστήριο, θα ανατρέψει την κατάσταση.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 9

Ο δικηγόρος της Ελένης σοκάρεται καθώς μαθαίνει το τι πραγματικά συνέβη τη βραδιά του φόνου του Σέργιου και ανακοινώνει στην Ελένη την πρόθεση του να αποχωρήσει από την υπεράσπισή της. Ο Προύσαλης ενημερώνει τον Νέστορα για μια δυσάρεστη εξέλιξη στην έρευνά τους για τον Κυπραίο ενώ ο Παναγιώτης πείθει τον Σταμάτη να παίξουν στα ζάρια το καφενείο. Με ποιανού το μέρος θα πάει η θεά τύχη; Την επόμενη μέρα, ένας νέος μάρτυρας έρχεται να καταθέσει στο δικαστήριο και η δίκη παίρνει μια απρόσμενη τροπή.

Ένας καυγάς ανάμεσα στην Πηνελόπη και τον Κλεομένη θα πάρει επικίνδυνες διαστάσεις ενώ η Ασημίνα ανακοινώνει στην Ανέτ μια αναπάντεχη απόφαση για τον γάμο της με τον Νικηφόρο. Ύστερα από την κατάθεση του Μιλτιάδη, έρχεται η σειρά της Ελένης και ο δικηγόρος του Δούκα φαίνεται να κερδίζει τις εντυπώσεις των ενόρκων, όταν ο Κυπραίος ζητάει να καταθέσει, ανοίγοντας ξανά τον ασκό του Αιόλου στην πολύκροτη υπόθεση.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 10

Ο Κυπραίος ξαφνιάζει του πάντες όταν ζητάει να καταθέσει ο ίδιος και ξεσκεπάζει ένα μυστικό των Σεβαστών. Με την κατάθεσή του, θα ανατρέψει τα πράγματα για όλους, καταφέρνοντας τη διακοπή της δίκης και βάζοντας τον Δούκα στη θέση του κατηγορούμενου. Η Πηνελόπη, αψηφώντας τις απαγορεύσεις της οικογένειάς της, έρχεται και πάλι κοντά με τον Μελέτη. Η Βιολέτα κι ο Παναγιώτης, ικανοποιημένοι με την απόκτηση του καφενείου, γιορτάζουν τη νίκη τους ενάντια στον Σταμάτη.

Παράλληλα, ο Λάμπρος αποκαλύπτει στον Μιλτιάδη τη φριχτή αλήθεια για τον θάνατο του Γιάννου, ενώ ο Νέστορας δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη που θα τον φέρει πιο κοντά στον δολοφόνο του γιου του. Και ενώ ο Δούκας ενορχηστρώνει την υπεράσπισή του, ο Νικηφόρος σχεδιάζει, μυστικά, τη δική του επίθεση στον πατέρα του…

