Life

“Ήλιος”: τι θα δούμε στην πρεμιέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόψε το πρώτο επεισόδιο της νέας, καθημερινής, δραματικής σειράς, που θα προβάλλεται καθημερινά, μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Μία γυναίκα που επιστρέφει. Ένας έρωτας που ζωντανεύει ξανά. Ένας φόνος. Ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος;

Στη νέα καθημερινή δραματική σειρά του ΑΝΤ1, ο «Ήλιος» έρχεται να φωτίσει την αλήθεια…

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1

Η Λήδα, μαζί με το γιο της, επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Καβάλα, μετά από 18 χρόνια απουσίας, για να μπορέσει να ξαναβρεί το νήμα που κόπηκε όταν εγκατέλειψε τη ζωή που είχε εκεί.

Τώρα θέλει να αναμετρηθεί με όσα άφησε πίσω της. Είναι αποφασισμένη να διώξει τις σκιές που κουβαλάει χρόνια τώρα και θέλει να αποκαταστήσει σχέσεις που πληγώθηκαν από την απόσταση. Ο πρώτος που θέλει να συναντήσει είναι ο παλιός της κολλητός φίλος, ο Πάνος. Όλα ανατρέπονται όταν τον βρίσκει νεκρό και η ίδια κατηγορείται για το φόνο του.

Προσπαθώντας να υποστηρίξει την αθωότητα της, αναγκάζεται να ξετυλίξει το κουβάρι της ζωής της αποκαλύπτοντας τα γεγονότα που την έκαναν τότε να εξαφανιστεί. Ένας έρωτας βγαίνει στην επιφάνεια μετά από δεκαοχτώ χρόνια σιωπής...

Μια οικογένεια που διαλύθηκε τότε, μετράει ακόμα τις πληγές της και η Λήδα μένει να αγωνίζεται κόντρα σε όλα. Θα καταφέρει να επιβιώσει χωρίς συμμάχους και μακριά από το γιο της; Κι ο έρωτας που τότε εγκατέλειψε, τι ρόλο μπορεί να παίζει στην τροπή που πήρε τώρα η ζωή της;

«Ήλιος». Πρεμιέρα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 20:00 στον ΑΝΤ1

#Hlios

Συντελεστές:

ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Γεωργιάδου

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Διονύσης Λαμπίρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Ελένη Πάττα

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Νικόλ Παναγιώτου

ΜΟΝΤΑΖ: Γιώργος Κατσένης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Pedio Productions

Με τους: Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία Δημητροπούλου, Αντίνοο Αλμπάνη, Ντόρα Μακρυγιάννη

Στον ρόλο του Δήμου: ο Μάριος Αθανασίου

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Νίκος Αρβανίτης, Δημήτρης Γεροδήμος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ακίνδυνος Γκίκας, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νόνη Ιωαννίδου, Αγγελική Κιντώνη, Χρύσα Κοτταράκου, Κριστιάν Κουλμπίντα, Έλενα Μαρσίδου, Γεωργία Μαυρογεώργη, Γιώργος Μπένος, Στέλιος Ξανθουδάκης, Βαγγέλης Παπαδάκης, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Αστέρης Πελτέκης, Κωνσταντίνος Πεσλής, Μαριλένα Ράδου, Ηλέκτρα Τζωρτζάκη, Βασίλης Τριανταφύλλου, Δέσποινα Τσούτσα, Ορέστης Χαλκιάς, Δώρα Χρυσικού, Ειρήνη Ψυχράμη.