Χρυσοχοΐδης: Φαινόμενα Μόριας θα εξαφανιστούν - Τέλος οι ροές στα νησιά

"Να ξεχάσουν οι δουλέμποροι την οδό του Αιγαίου", τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ προανήγγειλε αυστηρότερους ελέγχους για φαινόμενα συνωστισμού λόγω κορονοϊού.

Tη διαβεβαίωση ότι «η αθλιότητα και η ασχήμια της Μόριας τελείωσε και θα ισοπεδωθεί» έδωσε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Θα εξαφανιστούν όλα τα φαινόμενα της Μόριας και δεν θα επαναληφθούν» τόνισε.

«Είναι ένα πράγμα που δεν πρέπει να θυμάται κανείς» συμπλήρωσε ενώ όσον αφορά το καμπ στον Καρά Τεπέ σημείωσε ότι «είναι ένα θαύμα γιατί μέσα σε λίγες ημέρες θα στεγαστούν 10-11.000 ανθρωποι. Μέχρι χθες ήταν 5.000 και άλλα 5.000 θα στεγαστούν σήμερα. Ελπίζω ότι έχουν μπει άλλοι 1.000 σήμερα».

Εξηγώντας τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα είπε ότι «υπήρχε μια δυσκολία διότι οι άνθρωποι έχουν φοβίες και ανασφάλειες και από την άλλη πλευρά υπήρχαν και κάποιοι που δεν ήθελαν να μπουν σε μια λογική κέντρου με ασφάλεια».

«Είναι μια άλλη πραγματικότητα στον Καρά Τεπέ. Υπάρχουν 350 αστυνομικοί, οι οικογένειες είναι μαζί, οι μοναχικοί ξεχωριστά, η κάθε εθνότητα ξεχωριστά για να μην σημειώνονται συμπλοκές, υπάρχει υπηρεσία ασύλου και όλα υπακούουν σε μια λογική τάξης και ασφάλειας αλλά και ανθρωπισμού» πρόσθεσε.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι «σε λίγες ημέρες θα φύγουν από εδώ 1.000 που θα πάρουν άσυλο και άλλοι 1.000 που είναι ευάλωτοι και ήταν προγραμματισμένο». «Μέχρι τα Χριστούγεννα πιστεύω ότι οι υπηρεσίες Ασύλου θα έχουν εξετάσει τις υποθέσεις των άλλων μισών και μέχρι το Πάσχα τους άλλους μισούς. Άρα παραμένει η εκτίμηση ότι το Πάσχα θα έχει αδειάσει η Λέσβος γιατί θα έχει κριθεί η αίτησή τους με ένα δεδομένο. Οι ροές είναι μηδενικές και δεν είναι γιατί οι οι κακοποιοί που στέλνουν κόσμο έχουν σταματήσει αλλά γιατί τα σύνορα φυλάσσονται».

"Τέλος οι ροές στα νησιά"

«Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ξανά ροές και στα νησιά» διαβεβαίωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε ότι «το λιμενικό έχει αποκτήσει ένα mondus operandi και δεν επιτρέπει να περάσει τα σύνορα κανείς και πολύ έγκαιρα ειδοποιούνται οι τουρκικές αρχές να μαζεύουν τις βάρκες».

«Τα σύνορα στον Έβρο είναι σφραγισμένα. Γίνεται επέκταση του φράχτη στα κρίσιμα σημεία» συμπλήρωσε τονίζοντας ότι «γι' αυτό έχει κερδίσει η Ελλάδα την εμπιστοσύνη γιατί φυλάμε τα σύνορα της Ευρώπης».

Ερωτηθείς, δε, για το αν υπάρχει προβληματισμός για νέες πρακτικές των λαθροδιακινητών τόνισε ότι «σε κάθε νέο mondus operandi των διακινητών υπάρχει απάντηση των αρχών. Όλα με προβληματίζουν αλλά πλέον είμαι σίγουρος ότι την οδό του Αιγαίου θα την ξεχάσουν πολύ σύντομα και να το θυμηθείτε».

"Θα γίνουμε πιο αυστηροί για φαινόμενα συνωστισμού"

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ρωτήθηκε και για τις εικόνες συνωστισμού λέγοντας ότι «δεν μπορεί να μην υπάρχει στοιχειώδη αίσθηση ευθύνης». Αποκάλυψε, δε, ότι «το καλοκαίρι απέτρεψα προσωπικά δεκάδες συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών». «Σε ένα κομμάτι του πληθυσμού αλλά και άνθρωποι που σκέφτονται το κέρδος και σωστά κάνουν υπάρχει πλήρως ανεύθυνη στάση» σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Διεμήνυσε, τέλος, ότι «θα γίνουμε πιο αυστηροί να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα γιατί είναι θανατηφόρα. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται για περιορισμούς στον covid είναι μια μαχαιριά στην οικονομία αλλά χάνονται άνθρωποι».