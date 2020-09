Κόσμος

Βίντεο: Άγρια επίθεση κατά επιβάτη σε λεωφορείο

Σοκάρει η σκληρότητα του δράστη που επιτέθηκε άγρια σε εργαζόμενο του βρετανικού ΕΣΥ.

Το βίντεο από την επίθεση κατά εργαζόμενου στο βρετανικό ΕΣΥ έδωσαν οι Αρχές στη δημοσιότητα, με στόχο την αναγνώριση του δράστη από το κοινό.

Η επίθεση είχε γίνει στις 23 Αυγούστου, το βράδυ, μέσα σε λεωφορείο στο Λονδίνο.

Ο ύποπτος μπήκε μέσα ενώ ο εργαζόμενος στο ΕΣΥ της Αγγλίας ήταν ήδη στο μέσο του λεωφορείου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ύποπτος, που φορά μάσκα, ακολουθεί το θύμα του μέχρι την πίσω πόρτα, παρά το ότι εκείνος προσπαθεί να διατηρήσει τη μεταξύ τους απόσταση.

Λίγες στιγμές αργότερα, ο άνδρα επιτίθεται στο θύμα του, χτυπώντας τον πολλές φορές προτού τον μαχαιρώσει.