Τρένο σταματά στα… πόδια παιδιού (βίντεο)

Ένα παιδάκι που περιφερόταν πάνω στις γραμμές του τρένου, σώθηκε τελευταία στιγμή χάρη στα αντανακλαστικά του μηχανοδηγού.

Από θαύμα, αν όχι από τα αντανακλαστικά του μηχανοδηγού, σώθηκε ένα παιδί, που στεκόταν στις γραμμές του τρένου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από το κουβούκλιο του οδηγού, το τρένο πηγαίνει με σταθερή ταχύτητα, σε ανοιχτή περιοχή, εκτός κάποιου σταθμού.

Ξαφνικά, βλέπει μπροστά ένα μικρό παιδί να διασχίζει τις ράγες. Αμέσως σταμάτησε και μάλιστα έγκαιρα και σε σχετική απόσταση.

Το παιδί πέρασε και το τρένο συνέχισε την πορεία του.

Το περιστατικό έγινε σε πόλη κοντά στο Μπουένος Άιρες, την πρωτεύουσα της Αργεντινής.