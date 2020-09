Life

“Batman”: ο Ρόμπερτ Πάτινσον φόρεσε πάλι την στολή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακά τα γυρίσματα της νέας ταινίας του "ανθρώπου-νυχτερίδα".

Τα γυρίσματα της ταινίας Μπάτμαν ξεκίνησαν εκ νέου στη Βρετανία, ανακοίνωσε η Warner Bros, έπειτα από διακοπή δύο εβδομάδων που προκλήθηκε αφότου ένα μέλος της παραγωγής (σύμφωνα με δημοσιεύματα ο ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον) διαγνώστηκε θετικός με τον νέο κορονοϊό.

«Έπειτα από μια διακοπή στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων καραντίνας για την Covid-19, τα γύρισμα του The Batman ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα στη Βρετανία», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος της Warner Bros.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Πάτινσον, ο πρωταγωνιστής της ταινίας ήταν το πρόσωπο που είχε βγει θετικός στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία παραγωγής δεν επιβεβαίωσε ποτέ ούτε διέψευσε τις εν λόγω πληροφορίες.

Η διακοπή των γυρισμάτων υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Χόλιγουντ στο να επανέλθει στις δραστηριότητές του έπειτα από μήνες "παγώματος" εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Τα γυρίσματα του Μπάτμαν είχαν ξεκινήσει εκ νέου στα βόρεια περίχωρα του Λονδίνου τρεις ημέρες προτού γίνει γνωστό το θετικό τεστ κι αφού είχαν σταματήσει στα μέσα Μαρτίου, όπως και στην περίπτωση δεκάδων άλλων ταινιών και τηλεοπτικών παραγωγών παγκοσμίως εξαιτίας της Covid-19.

Δεν είναι σαφές εάν ο 34χρονος Πάτινσον εκδήλωσε συμπτώματα της νόσου.