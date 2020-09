Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εξιτήριο για ηλικιωμένους μετά τους δεκάδες θανάτους από το γηροκομείο

Ήταν οι τελευταίοι νοσηλευόμενοι ασθενείς στο Ιπποκράτειο από το γηροκομείο «Αγία Κυριακή».

Εξιτήριο από το Ιππποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πήραν δυο ηλικιωμένοι, οι οποίοι εισήχθησαν στις 13 Αυγούστου 2020 από το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων «Αγία Κυριακή» στο Τμήμα Νοσηλείας θετικών περιστατικών (κλινική Covid-19) του νοσοκομείου.

Οι δυο ηλικιωμένοι, ήταν οι τελευταίοι νοσηλευόμενοι ασθενείς από την «Αγία Κυριακή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης:

«Σήμερα Παρασκευή 18-9-2020 χορηγήθηκαν εξιτήρια σε δυο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι εισήχθησαν στις 13 Αυγούστου 2020 από το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων «Αγία Κυριακή» στο Τμήμα Νοσηλείας θετικών περιστατικών (κλινική Covid-19) του Νοσοκομείου μας. Οι εν λόγω, ήταν οι τελευταίοι νοσηλευόμενοι ασθενείς από την «Αγία Κυριακή».

Εκ μέρους της Διοίκησης και όλων των εργαζομένων, εκφράζονται θερμές ευχές για καλή περαιτέρω ανάρρωση»