Η Κάρλα Μπρούνι... ξαναχτυπά με το “Carla Bruni”

Ποιό ειναι το τελευταίο "πόνημα" της καλλονής, πρώην Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας.

Τρία χρόνια μετά την προηγούμενη δουλειά της, η Κάρλα Μπρούνι (Carla Bruni) θα κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ με το όνομά της στις 9 Οκτωβρίου.

Το «Carla Bruni» είναι μια αντανάκλαση της ίδιας της Μπρούνι, μια ειλικρινή αγκαλιά. Η ευαισθησία, τα συναισθήματα που αναδύονται και η μουσική σύνθεση του άλμπουμ μαρτυρούν ένα μοναδικό καλλιτεχνικό ταμπεραμέντο, χωρίς εξάρσεις.

Στο άλμπουμ, το πρώτο με αυθεντικά τραγούδια σε 7 χρόνια, προηγήθηκε το σινγκλ «Quelque chose» και το IG κομμάτι «Un grand amour» και θα περιέχει για πρώτη φορά ένα ακυκλοφόρητο ντουέτο στα ιταλικά με την αδερφή της Valeria Bruni-Tedeschi με τίτλο «Voglio l'amore».

Σε αυτά προστίθενται τα κομμάτια μπόνους για την ψηφιακή έκδοση: «Le petit guepard (rework)», «Un Ange (Ferber Session)» και «La mort des amants».

Μέσα από τη ροή των τραγουδιών μπορούμε να αντιληφθούμε την επιθυμία για ηρεμία και απλότητα, για ελευθερία από τη λάμψη και την αλαζονεία.

Η προπαραγωγή αυτών των τραγουδιών, πολύ ακριβής, σχεδιάστηκε προσεκτικά και πολύ πριν από τις συναντήσεις στο στούντιο: κιθάρα, πιάνο, ντραμς και μελωδία είναι τα θεμέλια όλων των τραγουδιών, που έχουν ηχογραφηθεί πίσω από κλειστές πόρτες με τον Albin de la Simone, ο οποίος παρήγαγε ολόκληρο το άλμπουμ.

Το άλμπουμ περιέχει συνολικά 17 τραγούδια όλα στα γαλλικά εκτός από τρία. Το «Your lady» στα αγγλικά, το «Voglio l'amore», στα ιταλικά και το «Porque te vas», στα ισπανικά.