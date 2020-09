Υγεία - Περιβάλλον

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο "Πράσινο Πανεπιστήμιο" της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσφορά σύνδεσης του (ΔΕΔΔΗΕ) ανοίγει το δρόμο για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) ως το πρώτο 'Πράσινο Πανεπιστήμιο" στη χώρα

Την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόμο για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) ως το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» στη χώρα παρέδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) κ. Αναστάσιος Μάνος στον Πρύτανη του πανεπιστημίου καθηγητή κ. Παναγιώτη Καλδή, σε εκδήλωση που έλαβε στα γραφεία του Διαχειριστή. Στην εκδήλωση παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Αντιπρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος.

Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της ιδιοπαραγόμενης από το Πανεπιστήμιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με αποτέλεσμα το συμψηφισμό της ιδιοπαραγωγής με την κατανάλωση του πανεπιστημίου (διαδικασία virtual metering).

Η κ. Σδούκου δήλωσε σχετικά: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ένα Πανεπιστήμιο καταφέρνει μέσω της εγκατάστασης ενός σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και εφαρμογής του μέτρου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, θα επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για άλλες χρήσεις και θα συμβάλει στη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος, ενώ παράλληλα, το Πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας σημαντικός πυλώνας έρευνας και καινοτομίας.

Ο κ. Καλδής ευχαρίστησε τον κ. Μάνο για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης του Πανεπιστημίου και αμφότεροι συμφώνησαν σε περαιτέρω αμοιβαία συνεργασία. Ενημέρωσε δε ότι το ΠΑΔΑ σχεδιάζει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος νέας γενιάς, για την κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών του αναγκών.

Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράμμισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα και έχοντας ήδη ανταποκριθεί το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε τριπλάσια αιτήματα για συνδέσεις ΑΠΕ στο Δίκτυο συγκριτικά με το σύνολο του 2019 (τόσο σε ισχύ όσο και πλήθος), προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην υλοποίηση σημαντικών καινοτόμων έργων. Επεσήμανε ακόμα πως ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες προσφοράς σύνδεσης για ένα ακόμα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα έργο, που αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση πλήθους μικρών σταθμών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου στην Αμφιλοχία.

Το ΠΑΔΑ λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό Συμπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kW υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών & Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση. Ο σταθμός χρησιμοποιεί για καύσιμο φυσικό αέριο, το οποίο ως αέριο καύσιμο έχει υψηλότερη απόδοση και μειωμένες -σε σχέση με άλλα συμβατικά καύσιμα- εκπομπές ρύπων. Η συμπαραγωγή καλύπτει περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών των υφιστάμενων εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστημιουπόλεων του Ιδρύματος.

Ο σταθμός, παράγει ταυτόχρονα εκτός από ηλεκτρική και θερμική/ψυκτική ενέργεια, οι οποίες αξιοποιούνται κατάλληλα για θέρμανση και ψύξη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό, το ΠΑΔΑ εξοικονομεί σημαντικές δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο, επιτυγχάνει μεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι ο βαθμός απόδοσης των μονάδων συμπαραγωγής υπερβαίνει το 80% με αποτέλεσμα να προκαλείται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό περίπου 35%.