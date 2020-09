Τεχνολογία - Επιστήμη

Τα “Νόμπελ του τρελού επιστήμονα” - Ποιες είναι οι 10 πιο “απρόσμενες” ανακαλύψεις

Πρόκειται για βραβεία που αναδεικνύουν χιουμοριστικές, απρόσμενες ή και άχρηστες ανακαλύψεις.

Για μια ακόμη χρονιά, την 30ή κατά σειρά, απονεμήθηκαν, σε τελετή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των ΗΠΑ, τα εναλλακτικά βραβεία Ig, γνωστά και ως «Νόμπελ» του τρελού επιστήμονα. Πρόκειται για βραβεία που αναδεικνύουν χιουμοριστικές, απρόσμενες ή και άχρηστες ανακαλύψεις, οι οποίες όμως δεν παύουν να προωθούν το πνεύμα της επιστημονικής αναζήτησης.

Άλλωστε, συχνά η επιστήμη έκανε άλματα χάρη σε μερικούς «τρελούς» που ξεπέρασαν τα συμβατικά όρια. Γι' αυτό, τα βραβεία Ig, που απονέμονται από το χιουμοριστικό επιστημονικό περιοδικό «Annals of Improbable Research», τιμούν έρευνες «που πρώτα κάνουν τους ανθρώπους να γελάσουν και μετά να σκεφτούν».

Ανάμεσα στις δέκα εφευρέσεις και ανακαλύψεις που τιμήθηκαν, είναι η δημιουργία ενός μαχαιριού από τα παγωμένα κόπρανα του ίδιου του επιστήμονα, του ανθρωπολόγου Μετίν Έρεν του Πολιτειακού Πανεπιστημίου Κεντ του Οχάιο, με το οποίο προσπάθησε να τεμαχίσει το δέρμα ενός ζώου, αποτυγχάνοντας όμως οικτρά. Ο Έρεν χαρακτήρισε την απονομή του βραβείου επιστήμης των υλικών «ένα όνειρο ζωής που επιτέλους βγήκε αληθινό» (σ.σ. σκέψου να είχε πάρει και το πραγματικό Νόμπελ!).

Το βραβείο φυσικής δόθηκε σε μια έρευνα για το σχήμα που παίρνουν τα σκουλήκια στο χώμα, όταν υποβάλλονται σε δονήσεις υψηλής συχνότητας (σ.σ. κλασική περίπτωση «άχρηστης» ανακάλυψης). Το βραβείο οικονομικών πήρε μια έρευνα που βρήκε ότι τα γαλλικά φιλιά στο στόμα είναι συχνότερα μεταξύ συντρόφων σε περιοχές με μεγάλη ανισότητα εισοδημάτων. Το βραβείο ψυχολογίας δόθηκε σε ερευνητές που ανακάλυψαν ένα τρόπο να εντοπίζουν τους ναρκισσιστές ολκής από τα φρύδια τους.

Το βραβείο εντομολογίας δόθηκε σε επιστήμονα που βρήκε ότι ακόμη και έμπειροι εντομολόγοι εξακολουθούν να πάσχουν από αραχνοφοβία. Το βραβείο μάνατζμεντ απονεμήθηκε σε πέντε επαγγελματίες Κινέζους εκτελεστές που ανέθεσαν ο ένας στον άλλο υπεργολαβικά ένα θανατηφόρο χτύπημα - και τελικά η δουλειά δεν έγινε από κανέναν!