Μητσοτάκης – Μέρκελ: Η συνεργασία με την ΕΕ για την Λέσβο και το βίντεο από το Καρά Τεπέ

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και την Καγκελάριο της Γερμανίας, Angela Merkel.

Βασικό αντικείμενο συζήτησης στην τηλεδιάσκεψη ήταν οι τρόποι επιχειρησιακής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα μόνιμη δομή που θα δημιουργηθεί στη Λέσβο.

O Πρωθυπουργός μάλιστα παρουσίασε στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης βίντεο από τη δομή που στήθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο Καρά Τεπέ, αντιπαραβάλλοντάς την με την κατάσταση που παρέλαβε στη Μόρια.